大法官人事案表決民進黨團採「5+2」　這2人選開放投票

▲立法院針對大法官提名行使同意權，劉建國部分不同意。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（25日）進行司法院大法官人事同意權案投票表決，國民黨團、民眾黨團決議全部封殺；民進黨團部分，經黨團會議討論後，決議採取「5+2」模式，對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩投下同意票；對於陳慈陽、詹鎮榮2人選則採取開放投票，由立委自己決定，目前人事案已經在開票，部分綠委對陳、詹兩人投下同意、部分未同意，也有僅對其中1人同意者以及投無效票者。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決， 司法院7位大法官空缺至今，總統府今年3月公布大法官被提名人選，包含獲提名大法官並為院長的蔡秋明、大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學法學院特聘教授的詹鎮榮等人。

民眾黨團總召黃國昌表示，賴清德總統這次大法官的提名，仍然不脫要由民進黨掌控工具化的色彩，因此一致同意，針對這次賴清德所提名的大法官，民眾黨全部不同意。這樣的提名，對於司法改革的輕蔑，對於人民累積對司法不信任的漠視，希望賴清德總統能記取教訓，深刻反省，為什麼會提出一位連司法院基本執掌，預算規模都搞不清楚的人？把提名權當兒戲嗎？

雖部分國民黨立委對蕭文生、林麗瑩、詹鎮榮表現讚譽有加，國民黨團仍決議全數封殺。國民黨團總召傅崐萁強調，只要真正為各界名符眾望的人，國民黨會支持，但如果推薦「綠友友」，檢察官可以擔任司法院長，表示法界無人，賴清德專斷獨行，跟司法界期待有非常大落差。