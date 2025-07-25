志工組接機團！迎「罷免超人」返國投票　他清晨4點一進國門爆哭

▲一群約30到40人的志工，採24小時輪班制，在桃園國際機場接機，迎接「罷免超人」返國。（圖／讀者授權提供）



記者陶本和／台北報導

明天（26）就是全台大罷免首波投票日，近來也掀起「返鄉投票熱潮」，有一群被稱為「罷免超人」的族群，正在從世界各地搭機飛回台灣投票。值得注意的是，這幾天有志工群，約30到40人，採24小時輪班制，自發到機場接機；一位民眾清晨4點班機落地，他分享表示，一走過入境大廳的門，看到台派寶寶娃娃，還有接機志工，讓他當場爆哭。

在全台大罷免的第一波投票中，包括24名國民黨立委，以及一席新竹市長高虹安案。反共護台聯盟昨天（24）在凱道舉辦「迎向成功、凱道晚會」，儘管天氣惡劣，現場下起大雨，但活動仍湧入10萬人參與。

值得注意的是，近來社群媒體上也出現一波返鄉投票的熱潮，這群從世界各地返台的族群，被稱為「罷免超人」。這些民眾在IG、threads上，分享「機票文」，不論是在海外工作、讀書的台灣遊子，這幾天也紛紛返抵台灣的國門。

更特別的是，有一群自發性的志工，大約30到40人左右，採24小時輪班制，組成「接機團」，這幾天就駐守在桃園國際機場的入境大廳門前，除了手板寫道「歡迎回家，有您真好」、「歡迎回家」、「歡迎回國，勇敢的台灣因仔」外，還有「台派寶寶娃娃」。

一位搭乘清晨4點落地返國的民眾分享，他在出發前就知道志工自發到機場為回國投票的海外遊子接機，但本來想說自己是清晨4點落地，應該沒有機會看到。但是，讓他沒有想到的是，當他走進入境大廳的門，看到兩側都有「台派寶寶娃娃」，以及3、40位志工熱切的眼神，讓他當場爆哭。

這位民眾分享，他一哭，志工們獻上溫暖的擁抱、貼紙、飄帶小物，並跟他說「謝謝你回來投票」。他說，自己家人沒有接過他的機，這句「歡迎回家」也近30年沒在機場聽過了。