泰國驅逐柬埔寨大使！　「地雷炸斷士兵右腿」邊境風波延燒

▲此前泰柬也曾爆發邊境衝突，泰國保皇派人士前往曼谷柬埔寨使館抗議。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境「地雷事件」引發的緊張局勢持續升溫，曼谷當局23日宣布，立即召回駐柬埔寨大使，並且驅逐柬埔寨駐泰大使。

泰國軍隊16日在與柬埔寨接壤的爭議邊境地區巡邏時，3名士兵誤踩地雷受傷，其中一人右腿截肢，指控柬國新設地雷，違反國際公約。對此，柬埔寨駁斥埋下新地雷的指控是「誤導性言論」，並批評泰國率先越界、侵犯主權，不僅偏離雙方協商的巡邏路線，更擅闖滿是未爆彈的危險地區。

隨著雙邊僵持不下，泰國執政黨為泰黨23日發布聲明表示，外交部已正式向柬埔寨抗議，強調「該區域發現的地雷是新設下的，過去巡邏時從未遇過」，並且降級對柬外交關係，下令關閉泰國第二軍區管轄的所有邊境檢查哨，嚴禁遊客進入邊境地帶。

泰國外交部則表示，他們尚未接獲柬埔寨召回駐泰大使，並且驅逐泰國駐柬大使的通知。柬埔寨政府也未回應媒體的置評要求。

柬埔寨地雷行動中心（Cambodia Mine Action Centre）數據顯示，該國全境仍散布約400萬至600萬枚遺留戰爭地雷，今年前4月已有5人死於地雷或未爆彈爆炸，另有12人受傷。

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