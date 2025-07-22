士兵邊境巡邏炸斷腿！　柬埔寨駁「新埋地雷」反控泰國越界

▲此前泰柬也曾爆發邊境衝突，泰國保皇派人士前往曼谷柬埔寨使館抗議。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國16日在與柬埔寨接壤的爭議邊境地區巡邏時，3名士兵誤踩地雷受傷，指控柬國新設地雷違反國際公約。對此，柬埔寨外交部強硬反擊，痛批泰國越界侵犯主權，並稱埋設新地雷的指控是「誤導性言論」。

柬中時報等外媒報導，這起事件發生在泰國烏汶省（Ubon Ratchathani）與柬埔寨柏威夏省（Preah Vihear）邊境，泰軍進行例行性巡邏時遭地雷炸傷，其中1人失去1隻腳。泰軍之後又在附近發現10枚俄製PMN-2型地雷，並非泰國使用型號。

泰國外交部副發言人馬瑞迪（Maratee Nalita Andamo）21日痛批，「這是對泰國主權與領土完整性的明確侵犯，徹底違反國際法基本原則」，揚言正式譴責柬方違反《渥太華公約》並且嚴加究責。

《渥太華公約》旨在消除反步兵地雷，禁止使用、儲存、生產、轉讓殺傷人員的地雷，並要求銷毀此類地雷。

柬埔寨外交部則於21日發布聲明反駁指控。該部指出，柬埔寨始終恪守《渥太華公約》，並未新設地雷，此外事發地點屬於國際公認的柬國主權領土，是泰軍違反2000年雙方簽署的《諒解備忘錄》擅自越境，不顧柬方多次警告該區域仍有遺留地雷，卻仍偏離雙方協商的巡邏路線。

柬埔寨地雷行動中心（Cambodia Mine Action Centre）數據顯示，該國全境仍散布約400萬至600萬枚遺留戰爭地雷，今年前4月已有5人死於地雷或未爆彈爆炸，另有12人受傷。