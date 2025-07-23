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泰國「買紀念品」被海關攔下！　她嚇壞：人生第一次

▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前從泰國返台時，因行李箱中放了一個造型逼真的榴槤造型包，在泰國機場被海關攔下，嚇得她趕緊用英文解釋，也忍不住直呼「真是虛驚一場。」

女網友在臉書「一個他媽的社團」發文提到，她在泰國清邁買了一個榴槤包，並放在行李箱裡；沒想到，從泰國回台灣的時候被海關攔下來，加上語言不通，讓她更加緊張了。

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▲泰國「買紀念品」被海關攔下！　她嚇壞：人生第一次。（圖／原PO授權引用）

▲榴槤造型的包包。（圖／原PO授權引用）

當時，泰國海關用英文叫原PO打開行李，而她連忙照做，並解釋這是一個包包；聞言，現場海關人員瞬間大笑，她則心有餘悸表示，「出國這麼多次，第一次被海關攔下來，真是虛驚一場。」

PO文狂吸超過3.3萬人按讚，網友們紛紛回應，「真的很像欸」、「那個超可愛的，我差點買了」、「只想知道哪裡有賣」、「我想買的榴槤包」、「我也有，我的是剖開版的」、「隔著螢幕我都聞到它的臭味了」、「遇到色狼，可當狼牙棒」、「這個榴槤包太可愛了啦」。

►本文由原PO授權引用。

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