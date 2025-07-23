雅江「世紀工程」發電量逾3座三峽大壩　牽地緣能源及國家安全佈局

▲雅魯藏布江有著高度優勢的水利資源。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸在西藏林芝開建的雅魯藏布江下游水電工程，將成為全球迄今規模最大、造價最高的單體基礎設施，預裝機容量高達6000萬至8100萬千瓦，年發電量可達3000億度電，相當於三座三峽大壩電站的總和。然而，對中國而言的國家能源安全，在西藏，卻牽動著地緣政治敏感神經，引起流域更下游地區的印度、孟加拉高度警惕。

▲位於雅魯藏布江下游的水利工程正式動工。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式7月19日上午在西藏自治區林芝市舉行。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席開工儀式，並宣佈工程正式開工。

據悉，該工程採「截彎取直、隧洞引水」的罕見開發模式，將河流在喜馬拉雅北坡的高落差（約 2300公尺）集中利用，規畫五座梯級電站，形成巨大的水頭與持續電力輸出，外界分析，水壩建成後，大陸的西部國家安全及能源安全戰略將更加穩固。

▲雅魯藏布江位於墨脫縣的河谷大轉彎。（圖／CFP）

在能源安全方面，這座水電站按大陸能源研究院數據推算，其每年發電量相當於印度全年發電量的17%、俄羅斯的27%、日本的32%，甚至比多數中小國家的年總電量還高。對大陸而言，雅江大壩電站的加入，將進一步鞏固大陸自身及全球能源安全佔比的基礎。

至於在地緣政治上，大陸與印度在邊境問題上仍有錯綜複雜的問題，而雅魯藏布江為印度布拉馬普特拉河的上游，在此修建水電站，印度輿論擔心，恐造成「截流」、洪水或土石流問題和風險，進一步加劇中印邊界緊張情勢。

此外，也有印度輿論認為，大陸興建水電站後，在中印出現衝突之際，或可能成為對印度施加壓力和脅迫妥協的籌碼，因此，這項世紀水利工程對印度而言，持反對意見的負面聲浪仍居高不下。

對於大陸國家安全方面，雅江水電站被視為「藏南孤島」墨脫縣未來融入內陸交通網的關鍵節點。根據設計，水壩位於喜馬拉雅北坡，發電機組則設在南麓，兩者以數十公里長的隧洞相連，將形成物資跨越高山的重要戰略通道。

在出現武裝衝突之際，打破傳統限制，透過水路運輸的新模式，將可使重型設備由拉林鐵路運抵林芝，再轉水路輸送至藏南地區，使得大陸在邊境地帶的後勤運輸能力提升數倍。

綜上所述，雅魯藏布江下游水電工程不僅是大陸推動能源和經濟建設的「超級引擎」，也是一場融合地緣政治、基礎建設與國家安全的長遠佈局。隨著項目開工、工程逐日推進，在開發與環保、內需與外部敏感地緣政治間取得平衡，將是大陸與周邊國家需共同面對的一道課題。