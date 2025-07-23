倒數3日正式表態　蔡英文跟上百工百業挺罷免：謝謝所有公民團體

▲前總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免首波投票倒數三天，前總統蔡英文今（23日）正式表態，她也跟上近期熱門的百工百業挺罷免串聯發文，蔡表示，她是什麼職業好像不用介紹了。最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

大罷免倒數階段，雙方劍拔弩張，由於前總統蔡英文日前未出席民進黨全代會，藍營民代、名嘴分析，蔡英文不支持大罷免運動。也有藍營民代在造勢場直言，蔡英文比賴清德好一百倍。外界關注蔡英文意向，而今日晚間，蔡英文正式對大罷免運動表態。蔡英文表態後，貼文半小時就突破6萬讚、也有多位綠營民代馬上留言。

蔡英文打趣表示，她是什麼職業好像不用介紹了。最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。



蔡英文直言，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。