蘇巧慧率新北民代接力八里、淡水車掃　全力催同意罷免票

▲民進黨新北黨公職接力車掃。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

罷免投票倒數三天，民進黨新北市黨部結合新北五罷區公民團體，與新北市各區民進黨公職發起車隊掃街，昨（22）日從淡水出發，途經三芝、石門、金山、萬里、汐止，從早到晚接力連三場車隊掃街，今（23）日一早又從林口出發，主任委員蘇巧慧和立委賴瑞隆、沈伯洋、吳沛憶，與在地議員李宇翔懇託林口市民朋友出門投票，下午車隊直衝八里、淡水，和立委吳秉叡、新北市議員鄭宇恩與罷免洪孟楷公民團體一起把握最後三天，加強宣傳力道，期望催出罷免同意票。

吳秉叡指出，他特別從新莊前來支援八里車掃行程，就是希望為新北第一選區催出罷免同意票，他指出過去一年半以來，國民黨立委不顧台灣法界、學界的反對，執意在立法院通過破壞台灣憲政制度的法案，甚至配合中國極權政府，屢次在立法院推出親中、矮化台灣主權的法案，呼籲眾人7月26日出門投票。

蘇巧慧提到，距離罷免投票僅剩最後三天，新北黨部將加強宣傳力道，透過「新北來罷」車隊前進新北大街小巷，要透過紮實的陸戰策略，一步一腳印，和公民團體一起衝過罷免門檻，恢復台灣國會秩序。蘇巧慧說，7月24日晚上六點半，在凱達格蘭大道上有「迎向成功 凱道晚會」，邀請新北市民好朋友一起來參加，讓全台灣看見我們守護台灣民主、恢復國會秩序的堅定決心。

新北市議員鄭宇恩表示，她和服務團隊從二階連署階段便積極協助公民團體，正式進入三階後，更持續安排陸戰行程、招募志工，幾乎每天都和公民團體一起站在路口、前進市場，向民眾宣傳罷免投票資訊。而過去最後一個禮拜，確實感受到越來越多民眾願意站出來，表態支持同意罷免，在社群上更有民眾自主發起「百工百業挺罷免」的行動，她會繼續和團隊持續上街催票。