快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

▲前總統蔡英文對大罷免表態。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

罷免投票倒數三天，前總統蔡英文今（23日）正式表態，她表示，要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達對公民團體的感謝。

大罷免倒數階段，雙方劍拔弩張，由於前總統蔡英文日前未出席民進黨全代會，藍營民代、名嘴分析，蔡英文不支持大罷免運動。也有藍營民代在造勢場直言，蔡英文比賴清德好一百倍。外界關注蔡英文意向，而今日晚間，蔡英文正式對大罷免運動表態。

蔡英文表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。她要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。

蔡英文強調，各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。