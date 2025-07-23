金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

▲金鐘視帝藍葦華也表態「大罷免大成功！」（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免倒數3天，又一藝人表態力挺大罷免！金鐘視帝藍葦華23日晚間發文表示「大罷免大成功」，還談到自己的在解嚴之際的童年經驗，實在不願意下一代成為共產黨奴隸，過上沒自由、沒民主的日子，所以大家應該站出來，「讓它（國民黨）痛才會改！」

藍葦華表示，希望這次罷免能喚回曾經值得信任且為人民著想的國民黨，讓國民黨找回當初從政的初衷跟熱情。他比喻，全台罷團如同每個家庭的爸爸媽媽，培養孩子（立委）長大，每張選票都充滿期待，希望可以幫助國家更往前一步。

藍葦華說，過去1年多以來，這些小孩（立委們）已經在破壞家庭，看抖音、學小紅書，自認說話跟行為是正確的，即便家長（人民）認真溝通，小孩（立委）也承認不對，但乖了幾天還是再犯，「只能說（中國）真的滲透的很徹底，所以爸爸媽媽（人民）只能禁止看抖音、小紅書，也只能罷免！」

藍葦華回憶，台灣剛解嚴時，他還在念小學，常常因為講台語，被抓耙子告密罰錢，導致本就不多的零用錢被罰光，還好阿嬤還是會偷偷塞錢給他，而且他與抓耙子打架都贏，這是唯一讓他開心的事，畢竟「罰錢小事，面子要顧」。

藍葦華說，他不願意下一代成為共產黨奴隸，過上沒自由民主、沒思想的日子，這不是我們要的生活方式，也不解國民黨已經歷經2014年太陽花學運，為什麼經過11年了，還要再來一次？既然如此，「那就讓它（國民黨）更痛一次，痛才會改！」因此希望大家7月26日都風雨無阻地去「大投票」。