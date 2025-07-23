　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金鐘視帝藍葦華也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

▲▼2025台北電影獎入圍酒會,最佳男主角入圍藍葦華。（圖／記者李毓康攝）

▲金鐘視帝藍葦華也表態「大罷免大成功！」（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免倒數3天，又一藝人表態力挺大罷免！金鐘視帝藍葦華23日晚間發文表示「大罷免大成功」，還談到自己的在解嚴之際的童年經驗，實在不願意下一代成為共產黨奴隸，過上沒自由、沒民主的日子，所以大家應該站出來，「讓它（國民黨）痛才會改！」

藍葦華表示，希望這次罷免能喚回曾經值得信任且為人民著想的國民黨，讓國民黨找回當初從政的初衷跟熱情。他比喻，全台罷團如同每個家庭的爸爸媽媽，培養孩子（立委）長大，每張選票都充滿期待，希望可以幫助國家更往前一步。

藍葦華說，過去1年多以來，這些小孩（立委們）已經在破壞家庭，看抖音、學小紅書，自認說話跟行為是正確的，即便家長（人民）認真溝通，小孩（立委）也承認不對，但乖了幾天還是再犯，「只能說（中國）真的滲透的很徹底，所以爸爸媽媽（人民）只能禁止看抖音、小紅書，也只能罷免！」

藍葦華回憶，台灣剛解嚴時，他還在念小學，常常因為講台語，被抓耙子告密罰錢，導致本就不多的零用錢被罰光，還好阿嬤還是會偷偷塞錢給他，而且他與抓耙子打架都贏，這是唯一讓他開心的事，畢竟「罰錢小事，面子要顧」。

藍葦華說，他不願意下一代成為共產黨奴隸，過上沒自由民主、沒思想的日子，這不是我們要的生活方式，也不解國民黨已經歷經2014年太陽花學運，為什麼經過11年了，還要再來一次？既然如此，「那就讓它（國民黨）更痛一次，痛才會改！」因此希望大家7月26日都風雨無阻地去「大投票」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲聞《玩很大》傳收攤「真實反應曝光」！　製作單位否認
快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」
快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」
竹節草生成！雙颱路徑交錯「遠程雨彈砸2地」　對台影響時程曝
快訊／台鐵死傷事故！一人「頭身分離」當場亡
罷免投票剩3天！黃國昌陪高虹安掃街　怒轟「大惡罷」製造仇恨
吳宗憲《玩很大》也驚傳將收攤！
徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

失控民眾攻擊罷團志工還襲警　當場遭壓制上銬帶走

蘇巧慧率新北民代接力八里、淡水車掃　全力催同意罷免票

罷免投票剩3天！黃國昌陪高虹安掃街　怒轟「大惡罷」製造仇恨

榮星花園湧破5千人！　吳怡農現身挺罷免王鴻薇：726投票所見

未提罷免成功！王世堅罕見現身宣講　呼籲726做正確決定

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國防部：6月就暫停簽約重新辦理

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

失控民眾攻擊罷團志工還襲警　當場遭壓制上銬帶走

蘇巧慧率新北民代接力八里、淡水車掃　全力催同意罷免票

罷免投票剩3天！黃國昌陪高虹安掃街　怒轟「大惡罷」製造仇恨

榮星花園湧破5千人！　吳怡農現身挺罷免王鴻薇：726投票所見

未提罷免成功！王世堅罕見現身宣講　呼籲726做正確決定

黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國防部：6月就暫停簽約重新辦理

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

吳宗憲聞《玩很大》傳收攤「真實反應曝光」！　製作單位發聲：空穴來風

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

《綜藝玩很大》驚傳收攤！　KID經紀人揭錄影狀況：沒收到相關消息

快訊／台灣網球女雙勇闖世大運金牌戰　李羽芸、林芳安直落2晉級

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」：應對不當讓他受傷了

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

彰化福興7／26深夜「送肉粽」！村長示警：避免外出圍觀

G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會：若停班課也將停止投票

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

徐榛蔚怒嗆不實指控　要求童子賢公開道歉

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

王世堅罕見現身宣講！　呼籲726做正確決定

更多熱門

相關新聞

失控民眾攻擊罷團志工還襲警　當場遭壓制上銬帶走

失控民眾攻擊罷團志工還襲警　當場遭壓制上銬帶走

大罷免倒數階段，正反雙方情緒高張，頻頻有罷團志工遭到暴力攻擊，台北市文山區萬芳醫院附近今天（23日）再度出現罷團志工遇襲事件，該名激動藍營支持者甚至攻擊前來勸阻的警察，當場被警察上銬帶走。警方表示，已展開調查，初步排除隨機攻擊可能性，應與罷免活動的爭議有關，呼籲民眾保持冷靜，理性表達意見，避免訴諸暴力。罷團表示，對於暴力完全沒有辦法容忍，將採取所有一切的必要法律行動。

蘇巧慧率新北民代接力八里、淡水車掃　全力催同意罷免票

蘇巧慧率新北民代接力八里、淡水車掃　全力催同意罷免票

榮星花園湧破5千人　吳怡農現身挺罷免王鴻薇

榮星花園湧破5千人　吳怡農現身挺罷免王鴻薇

王世堅罕見現身宣講！　呼籲726做正確決定

王世堅罕見現身宣講！　呼籲726做正確決定

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

關鍵字：

藍葦華金鐘獎大罷免

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面