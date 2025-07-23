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罷免投票剩3天！黃國昌陪高虹安掃街　怒轟「大惡罷」製造仇恨

▲民眾黨主席黃國昌陪同遭停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲民眾黨主席黃國昌陪同遭停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同）

記者閔文昱／綜合報導

罷免投票倒數三天，新竹市政治風暴持續延燒。民眾黨主席黃國昌今（23日）再度南下新竹，陪同遭停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，強調反罷免、護市政，同時也痛批罷免團體與民進黨聯手製造社會仇恨與對立，對台灣社會毫無助益，呼籲市民冷靜思考，不要讓政治操作撕裂社會。

黃國昌指出，近兩個月民眾黨與國民黨合作推動多項利民法案，包括增加勞工假期、幫軍人加薪、修正職場霸凌與公務員保障法等，展現實質政績。他也提及與鄭正鈐合作推動財劃法修正，期盼替新竹爭取更多財源，改善長期在中央分配資源上的不公。

▲民眾黨主席黃國昌陪同遭停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

高虹安則表示，罷免理由書內容偏頗、斷章取義，無視她上任後已完成60多項建設，包括通學步道、校舍整建等，市政推動效率高達平均1.2天就有一項開工或完工。她強調，市民應以公正客觀的眼光判斷罷免案，投下「不同意罷免」的一票，守護新竹市政穩定。

然而另一邊，主張罷免的「新竹雙罷」團隊與民進黨新竹市議員則召開記者會，號召在外工作的青年返鄉投票。他們指出，高虹安市政荒廢、工程流標不斷、官司纏身，讓新竹市陷入停擺。與會青年代表痛批藍白聯手卻無作為，呼籲選民用選票讓「新竹重開機」。

中選會已公告，包含高虹安在內的「24+1」罷免案將於本周六（7月26日）舉行投票與開票。黃國昌強調，這不只是罷免行動，更是對抗民進黨「政治清算」的戰役，並強調即使民眾黨前主席柯文哲仍在看守所，其心仍繫台灣未來，呼籲民眾踴躍投票，向「大罷免」說不，捍衛民主自由。

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