失控民眾攻擊罷團志工還襲警　當場遭壓制上銬帶走

▲罷團志工遇襲，施暴者連警察都打。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，正反雙方情緒高張，頻頻有罷團志工遭到暴力攻擊，台北市文山區萬芳醫院附近今天（23日）再度出現罷團志工遇襲事件，該名激動民眾甚至攻擊前來勸阻的警察，當場被警察上銬帶走。警方表示，已展開調查，初步排除隨機攻擊可能性，應與罷免活動的爭議有關，呼籲民眾保持冷靜，理性表達意見，避免訴諸暴力。罷團表示，對於暴力完全沒有辦法容忍，將採取所有一切的必要法律行動。

大罷免首波投票倒數3日，文山區罷免藍委賴士葆團隊今在街頭宣講，傍晚時刻突然遭到一名激動藍營支持者質問「為什麼要罷免」更出手攻擊，有警察上前勸阻，同樣遭到該員攻擊，該名施暴男子最後遭警方壓制、上銬帶走。文山區罷團遇襲事件也非首次，兩周前，罷團宣講時，也有女性志工遇襲、手牌也被打落，涉案人則辯稱是一時衝動。

對於今日發生暴力事件，罷團表示，這不是第一次有人對志工出手，但這次連執法人員都成了攻擊對象，而最可怕的，不是暴力本身，而是國民黨始終不譴責、不制止、不呼籲冷靜，任由暴力者橫行，煽動仇恨這就是國民黨的真面目。還沒投票就敢襲警，那罷免失敗後，他們會做出什麼？

罷團質疑，文山是文教區，是孩子的成長之地，是前總統馬英九的家，更是蔣市長該守護的台北市。但現在，在捷運站口襲警竟無人譴責，台北市的文教區怎麼變成如此？

