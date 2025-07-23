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榮星花園湧破5千人！　吳怡農現身挺罷免王鴻薇：726投票所見

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）

▲民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今（23日）晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。約晚間8時10分，民進黨立委吳思瑤在台上喊出破5千人，而現場已擠得水洩不通，幾乎無道路可走。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農說，這場公民罷免運動就是要告訴所有不負責任、不嚴肅工作的政治人物，民主不是4年一次，而是你要每天好好透明、嚴肅的工作，民主還有很多很多工作要做，從這場運動開始，「7月26日我們投票所見！」

「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農致詞時提到幾個罷團志工被攻擊、言語霸凌的故事，甚至還有人向志工說，「賺錢真辛苦，你們這樣出來要收多少？」吳怡農表示，不知道大家心裡怎麼想，為何會有人用懷疑眼光看大家、用粗魯言語對待他們？「我相信這些是多數志工夥伴共同經驗」，面對言語攻擊、肢體碰撞、各式各樣嘲笑。

吳怡農說，這些共同經驗凸顯社會嚴重問題，也就是缺乏信任，現在大家不相信政府、新聞媒體、彼此，這樣的不信任非常可怕。他也問志工，既然環境這麼糟，街頭還碰到攻擊、被網路霸凌，為何還要站出來參與罷免運動？「他跟我說因為民主不能等，所以我們願意站出來」。

吳怡農批評，最近「民主」2字被反罷免方利用，稱為了民主要不同意罷免、守護他們的工作，「這真的是他們說的話，雖然聽起來很不可思議」，他們認為民主就是4年投一次票，選上後4年別管我、4年為所欲為，不用為選民老闆負責，他們認為這是民主，但他們忘記好好做民主才是重點。

吳怡農指出，現在被罷免、即將被解聘的這群人，仗著多數，癱瘓行政體系、試圖閹割司法，在立院選擇黑箱，不尊重程序正義，甚至對同事、其他民代實施暴力，「這是他們所謂的民主」。有位30多歲的志工和他說，自己年紀跟台灣民主差不多，所以一直視為理所當然，但他現在不再這麼認為，他不想哪天回顧台灣處境，發現有任何遺憾，因此選擇站出來。

吳怡農說，這場公民罷免運動就是要告訴所有不負責任、不嚴肅工作的政治人物，民主不是4年一次，而是你要每天好好透明、嚴肅的工作，這次罷免運動是對所有政黨、每位政治人物正式警告，告訴他公民團體、選民每天都會監督你，這場罷免運動是從要求他們負責開始，民主還有很多很多工作要做，從這場運動726開始，「7月26日我們投票所見！」

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農、民進黨立委王義川、吳沛憶、吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨立委王義川則用「黃國昌，臭俗辣」和唱歌開場，痛批國民黨親共舔中，傷害中華民國、不愛台灣，但國民黨至今還搞不清楚，為什麼大家願意連署給阿美、莫莉等人，要罷免藍委，「因為你們反共啊」、「我們不希望台灣人變成中國人對不對」。

王義川也提到，國民黨725在凱道宣講，壓軸嘉賓是館長陳之漢，國民黨主席朱立倫只是開場暖場，「他說了，726是一場革命，台灣人變成中國人的革命」。既然他要代表中國宣示，那台灣人要用選票跟國民黨、中國、全世界說，台灣人就是台灣人，不想當中國人。

民進黨立委吳沛憶說，這段時間志工日曬雨淋，沒有戴帽子撐傘，都說不怕淋雨、曬太陽，借用議員苗博雅名言，台灣民主愈大，大雨我們一起撐把傘保護他們。過去一年來，藍白在立法院造成狂風暴雨般災難，讓超過130萬公民站出來，為了什麼？為了民主、台灣，禮拜六這張同意罷免票就是同意民主、同意台灣。

吳沛憶提到，自己手上還有被陳玉珍打傷的疤痕，每天提醒她，這不是醜，醜沒有關係，痛也沒關係，每天提醒她這群人是如何踐踏國家、傷害民主。人民透過選票把權力委託給民代，這叫委託契約，始終都還是人民權利，當這群藍委無法代表民意時，「我們用選票把他們當掉，回去重修台灣民主學分」。

民進黨立委吳思瑤說，國民黨一直炒作台灣要戒嚴、獨裁，但要戒嚴獨裁的是立法院長韓國瑜，今天有人要來立院陳情，背包上背著守護台灣的布條，卻被警衛攔住，立法院還在拗行政中立，「行政中立是要求行政人員不是公民朋友」，國民黨永遠打人喊救人。

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農、民進黨立委王義川、吳沛憶、吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

罷免徐巧芯領銜人曹興誠則說，大家再忍耐3天，把這些國民黨立委罷免掉，為什麼要罷免他們？2個字公道，很多知識藍、經濟藍、中間選民、百工百業通通站出來，「我們要跟他們講，罷免是為了公道」，國民黨以前罷林昶佐、陳柏惟有沒有說是惡罷？沒有。

曹興誠指出，這次罷免，賴總統、民進黨非常克制，剛開始說讓民團去罷，他們不願意激起藍綠對抗，所以民團下來罷到今天，但國民黨每天卻說罷免是賴清德輸不起要翻桌。

「有人說我是外省人，我是外省來的台灣人」，曹興誠說，除了原住民，所有人祖先都是從中國來的，祖先帶我們過來是希望我們不要再回到那個黑暗野蠻沒有人權的地方，希望我們在台灣歡歡喜喜快快樂樂勇勇敢敢做台灣人，可是我們這麼辛苦到台灣，中國每天不放鬆我們。

曹興誠表示，因此，罷免他們是我們的路，才能維持社會公平、穩定正義，今天不是對哪個立委不滿，是他們對我們集體犯罪。他們說民進黨輸不起要消滅在野黨，但事實是在野黨自取滅亡。政府需要制衡，但不需要共產黨來制衡，為了自由、民主、公理、社會安寧、良善正義，我們必須站出來，把這些禍害趕出國會，大罷免大成功。

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農、民進黨立委王義川、吳沛憶、吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）

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