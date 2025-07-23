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未提罷免成功！王世堅罕見現身宣講　呼籲726做正確決定

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民進黨立委王世堅、民進黨台北市議員顏若芳，山除薇害陸戰隊長卡羅。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今（23日）晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。約晚間7點6分，主持人顏若芳宣布，現場已破2000人。民進黨立委王世堅罕見現身宣講。不過，他隻字未提「罷免成功」等字句，僅呼籲大家726團結、做出正確決定，掌握自己命運。

民進黨立委王世堅罕見現身宣講，他呼籲大家團結的時刻，做出正確的決定， 掌握自己的命運，台灣是台灣人的。台灣400年歷史以來，無法掌握自己的命運。400年前鄭成功把這當反清復明基地；100年前日本人把這邊當成建立東亞帝國基地；80年前2個蔣總統要反共，台灣從來都是別人的手段，不是自己的目的。

王世堅呼籲，這個時刻，我們要把決定放在自己的手，關鍵時刻做正確決定，掌握自己的命運。他提到，有人跟他說，2週前我們像要開戰一樣，台灣人很忠厚、愛和平，台灣人不去跟人計較，就是不計較才變成這樣，我們愛和平，但我們追求和平的第一步就是要做好戰爭的準備，這不只台灣，全世界自由民主國家都是。

王世堅指出，追求和平，不止要做準備，讓美、日、澳看到台灣的決心，如果台灣被侵略、被中國「鴨霸」佔領、武統的時候，台灣人要勇敢站出來，全世界愛好和平的國家他們才會幫我們忙。

王世堅指出，如果台灣人「驚驚」縮起來，「美國、日本、澳洲他們何必管我們的事，何必用他們子弟生命參與我們共同追求自由與民主」，所以在這關鍵時刻，拜託鄉親父老兄弟姐妹，再一次團結起來，「在這關鍵時刻，我們726做出正確的決定，掌握台灣自己的命運。」

王世堅也提到，感謝大家給他溫暖、力量，讓他回立法院幫台灣人說話、做點事，這是他一生最大的光榮。他保證，只要他在立法院的一天，他一定高品質問政，強又有力的監督，回報大家的栽培。

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民進黨立委王世堅、民進黨台北市議員顏若芳，山除薇害陸戰隊長卡羅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼罷團剷除黑芯、山除薇害和民進黨台北市黨部今晚在榮星花園噴水池廣場園舉辦「台北同意罷」大造勢。民進黨立委王世堅、民進黨台北市議員顏若芳，山除薇害陸戰隊長卡羅。（圖／記者湯興漢攝）

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