竹市府公布社會安全施政成果　阻詐逾4.1億、重大刑案破獲率100%

▲新竹市府召開「安居科技城 幸福真永遠：社會與公共安全施政成果記者會」。（圖／新竹市府提供，下同）

政治中心／台北報導

新竹市政府日前召開「社會與公共安全施政成果記者會」，代理市長邱臣遠指出，在「打擊詐騙犯罪」方面，新竹重大刑案破獲率100%、112年至今阻詐逾4.1億，在「消防與公共安全」方面，消防公安345政策績效亮眼，市府強調，「安居科技城，幸福真永遠」是對市民的堅定承諾，未來市府團隊將繼續穩健推動各項市政建設與公共安全政策。

新竹市代理市長邱臣遠日前主持施政成果記者會，由警察局長許頌嘉及消防局長李世恭向市民報告，市長高虹安上任以來市府社會與公共安全施政成果，兌現她對市民的承諾，新竹市議會市議員黃文政、徐美惠也出席這場記者會。



邱臣遠指出，「詐騙犯罪」為國人十大民怨之首，為有效提升市民防詐意識與應對能力，市府整合各局處資源，成立「新竹市防詐任務團隊」，推動各項防詐與打詐工作，市府也全力支持警察局強化打擊詐騙的執行力道，據統計，112年至今警察局已成功阻詐逾4.1億元，充分展現竹市打擊詐騙的決心。



邱臣遠進一步說明，高虹安市長上任後也高度重視市民居住安全，警察局陸續偵破多起重大矚目案件，展現堅強執法力道。在掃黑肅槍方面，市警局於他縣市查獲幫派堂口涉犯組織犯罪及非法持有槍砲案件，搜出包括「克拉克手槍」、火力強大的「MP5衝鋒槍」、「M4卡賓槍」及「霰彈槍」等共13把槍械，並查扣90手槍子彈、步槍子彈及殺傷力高的達姆彈等共537發，有效制止黑幫擁有行動軍火庫對社會秩序的威脅，壓制不法幫派氣焰。



邱臣遠說，在緝毒方面，市警局亦於他縣市破獲一處大型大麻製毒工廠，現場查獲大麻植株5659株、大麻種子1666顆，市值逾20億，創下台灣治安史上最大宗大麻植株查獲紀錄，成功攔阻大量毒品流入市面。



邱臣遠強調，維護治安不僅是警察單位的責任，更需要市府團隊共同努力，所以為了支持第一線員警執勤，市府自去年起將每月超勤加班費上限調升至1萬9000元，並提高健康檢查補助至4500元與7500元不等；今年更添購8部警用汽車及36部警用機車，充實勤務裝備。

邱臣遠提到，另外考量外勤人員24小時輪班，執行具高風險性勤務，自今年6月1日起配合中央政策，針對深夜0時至6時執行巡邏、守望等勤務的同仁，實質支給每小時100元的「深夜危勞津貼」，以激勵基層士氣。



邱臣遠指出，在消防與公共安全方面，為建立全面性的安全防護網，高虹安市長拍板定案「消防公安345」政策，由消防局與都市發展處共同推動，聚焦三大面向，一是強化火場救災與現場安全管控，二是精進高樓層建築管理機制，三是全面深化消防與公安防災宣導，全方位提升城市安全韌性。為因應高樓建築日益增加及未來可能面臨的大型火警挑戰，市府已規劃於115年採購2輛52公尺及1輛70公尺雲梯車，強化高樓救災能量。





另外，警察局表示，打造「安居科技城」是新竹市府的施政目標，警察局未來將持續強化警政科技偵查能量，打擊詐欺犯罪、加強查緝毒品、檢肅非法槍械及掃蕩組織犯罪，以維護竹市治安環境。

消防局表示，新竹做為科技首都，在防災與救災領域導入創新思維，持續提升應變能量與城市安全密度。在科技防災方面，建置「智慧防汛系統」即時掌握災情；科技救災方面導入「救災機器人」強化救援效率；科技勘災方面則擴充火災鑑定實驗室，添購先進鑑定儀器，其中「火災鑑定實驗室」更是六都以外全國第一個通過TAF認證的單位。

消防局提到，此外，竹市具備頂尖救援量能，消防局特種搜救隊順利通過國家中級搜救隊認證(NAP)，成為全國防護密度最高的城市之一，更設置北台灣首座「搜救犬專屬訓練場」，做為培育「毛英雄」的搖籃。



消防局強調，在市府團隊努力下，竹市榮獲113年「健康城市類韌性與創新獎」及「TCSA台灣企業永續獎」雙重肯定，其中新竹市消防局更是「健康城市類韌性與創新獎」中全國唯一獲此獎的消防機關，也是竹市近5年來首次在該評選中奪獎。



記者會現場消防局還特別邀請搜救犬Clay出席，Clay於去年9月4日組隊代表台灣參加由國際搜救犬組織(IRO)在芬蘭舉辦的第28屆搜救犬世界盃錦標賽，從全球44支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲「搜索測驗」項目世界第三名的佳績，不僅為竹市爭光，也為台灣爭光，讓世界看見台灣的專業救災實力與竹市的堅強救援能量。



市府強調，「安居科技城，幸福真永遠」不僅是一句口號，更是對市民的堅定承諾，未來市府團隊將穩健推動各項市政建設與公共安全政策，讓新竹市不只是經濟繁榮的科技城市，更是一座讓市民住得安心的宜居家園。