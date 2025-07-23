黃國昌控國策顧問涉入國軍百億標案　國防部：6月就暫停簽約重新辦理

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（23日）指控，國策顧問陳國欽經營的興采實業取得百億「國軍服裝供售站委商經營案」標案，該案的評審洪嵩輝事後竟成為興采實業的獨立董事。黃質疑，陳國欽行徑如「投桃報李」，評選結果還有可能是公正的嗎？又是一樁綠色權貴赤裸裸的官商勾結。對此，國防部回應，國防部於6月間獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

黃國昌今在臉書指出，蔡英文與賴清德2位總統遴聘的國策顧問陳國欽，其所經營的興采實業獲得採購評選委員會的「青睞」，成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，「然而，我接獲檢舉，國防部迄今無人敢公正處理本案，其中究竟存在什麼問題？」

黃國昌指出，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億的鉅額標案。離譜的是，在取得評選優勝4天後，得標廠商全面改選董事，擔任此標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。上百億國防採購可以無視利益迴避這樣亂搞嗎？「陳國欽『投桃報李』的行徑，評選結果還有可能是公正的嗎？」

對於相關指控，陸軍司令部回應，這項服裝供售站委商標案，在6月9日依最有利標評選辦法完成評選，相關評選過程均依採購作業程序辦理。至於洪嵩輝在評選後擔任興采公司獨立董事的狀況，陸軍司令部解釋，正由相關單位依政府採購法釐清中，相關結果將呈報國防部採購室進行後續處理。

國防部稍早回應，針對陸軍辦理該項標案，評選委員成為得標廠商獨立董事乙情，國防部於6月間獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。