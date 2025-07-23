柯文哲聲請726投票　台北高等行政法院明開庭審理

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免將在26日進行投票，前民眾黨主席柯文哲目前仍因京華城案被羈押禁見中，柯妻陳佩琪日前宣布將幫柯申請公民投票權。據了解，柯文哲已委託律師提起行政訴訟及假處分聲請，訴求准予柯以適當方式完成立法委員羅智強罷免案的投票事項，台北高等行政法院預計明上午9點40分開庭審理。

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案、政治獻金案，目前仍被羈押禁見，至今已超過10個月。台北地方法院日前裁定柯文哲自8月2日起，再延長羈押2個月。

柯文哲臉書也指出，委任律師已於上午向台北高等行政法院遞狀，提起行政訴訟及假處分聲請，以維護柯文哲本人的反罷免投票權與公民權。期盼藉由台北高等行政法院於本案中的訴訟結果或假處分裁定，能確立人身自由遭剝奪之國民投票權與其他公民權，皆可透過具體、可操作、低成本之通訊投票等措施行使，並督促長久以來不作為之選務機關 ，以法院諭知作為未來選務工作之依循。

至於適當方法為何，聲請人願遵循法院裁定之方式，以最便於行政機關之方式為之。柯文哲臉書指出，在保障受羈押者或受刑人投票權之同時，亦應降低對選務人員之負擔，兼顧基本權保障及行政效能。

柯文哲與陳佩琪戶籍地為台北市大安區，過往都會到鄰近的金甌女中投票。該區為立委羅智強選區，羅智強日前也表示，希望司法單位能讓柯文哲行使公民權，讓柯出來投下神聖一票。

陳佩琪日前表示，柯文哲沒被褫奪公權，有出來投票的權利，因此她會依規定申請，「北所看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，會遵守規定」；她強調，期待週六能和先生柯文哲一起去投票。

陳佩琪日前也透露心聲，快一年了， 司法對他們家的壓迫無窮無盡，這一年來柯文哲不能親自照顧病危的父親，連父親的告別式都不能全程參加，柯生病無法及時治療，結果上週聽到檢察官說「柯文哲壓迫司法，所以要繼續羈押他」，當下聽了嚇一大跳，一再確認沒聽錯，是他們壓迫司法而不是司法壓迫他們？