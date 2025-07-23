　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16年資深辦事員國道離奇輾成碎屍　台中監理所震驚曝他生前狀況

記者許權毅／台中報導

國道1號新竹段昨晚傳出離奇死亡案，一名48歲張男駕車行經該處，不明原因開車門而摔出車外，遭7輛轎車、1輛半聯結車輾過當場死亡，怪異的是，張男轎車未熄火、車門卻已上鎖。張男服務於台中監理所，工作認真，已經有16年資歷，所方今早透過媒體得知此事，相當震驚，並不捨地表達「大家感情像兄弟姊妹」，會全力協助後事。

▲▼國道1號新竹段，張男離奇噴飛車外倒臥外車道，遭8車接連輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號新竹段昨晚嚴重車禍，一名張男倒臥國道上，遭8車輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

台中區監理所說，張男已經服務16年，目前是擔任辦事員，主責是發放證照等業務，平時工作認真，跟同事互動良好，近期也都沒有異狀，未曾聽聞張男有表達心情不好。

張男昨日原本有上班，卻突然在上班後2小時請假，原因不明。今早是透過新聞聯繫窗口，才轉展得知此事，所內同仁得知都相當震驚、不捨，大家跟張男情同兄弟姊妹，已經聯繫張母，會全力幫忙後事。

▲台中監理所得知此事相當震驚，深感不捨，會全力幫忙後事。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方於昨深夜22時5分接獲通報，該路段傳出一起死亡車禍，初步調查，當時死者張男駕車沿著國道北上，行經事故路段時，被後方駕駛目擊，突然輕輕將駕駛座車門打開，接著不到3秒，車門大力一開、人就滾落飛墜外車道，短短7秒就接連遭8車輾過慘死，屍塊沿著車道散佈，死狀悽慘可怖；而張男的座車則繼續向前滑行，直到撞上路肩護欄才停下，警方現場勘查，發現張男的車輛仍處於發動中，且車門上鎖。

張男在倒臥外車道後，先後遭到駕駛小客車的彭女(55歲)、駕駛小客車的劉男(47歲)、駕駛半聯結車的李男(47歲)、駕駛小客車的劉男(56歲)、駕駛小客車的錡男(30)、駕駛小客車的關男(36歲)、駕駛小客車的陳男(49歲)、以及駕駛小客車的陳女(45歲)等共8車輾過，現場直到晚間11時24分才排除。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務
汐止夫妻雙亡　「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情
快訊／「竹節草」颱風估明生成！　路徑大迴轉
練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀
61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！　曝暗戀張秀卿多年
吳宗憲認「跟黃子佼周邊的人都不往來」！合作小S多年：連電話都
16年資深辦事員國道遭8車輾成碎屍　台中監理所震驚不捨
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲！吳宗憲護航「就是綜藝梗」　叮嚀女兒對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

汐止夫妻雙亡　生前誤信「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情

快訊／高雄男倒房間亡！母驚見「沒呼吸心跳」　留可疑罐子

萬里重大車禍1死14傷　彰化監理站：聯結車公司須負連帶責任

現炒店土狗咬騎士「大腿留4個洞」　飼主瞎扯：咬人是牠的自由

快訊／台南貨櫃屋火警！30顆車用電池燃燒竄毒煙　2人逃生

愛河70歲男卡涵洞下斷魂嚇壞清潔員　高雄5天內4人落水亡

16年資深辦事員國道離奇輾成碎屍　台中監理所震驚曝他生前狀況

高雄變侏羅紀世界！超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

汐止夫妻雙亡　生前誤信「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情

快訊／高雄男倒房間亡！母驚見「沒呼吸心跳」　留可疑罐子

萬里重大車禍1死14傷　彰化監理站：聯結車公司須負連帶責任

現炒店土狗咬騎士「大腿留4個洞」　飼主瞎扯：咬人是牠的自由

快訊／台南貨櫃屋火警！30顆車用電池燃燒竄毒煙　2人逃生

愛河70歲男卡涵洞下斷魂嚇壞清潔員　高雄5天內4人落水亡

16年資深辦事員國道離奇輾成碎屍　台中監理所震驚曝他生前狀況

高雄變侏羅紀世界！超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

Windows 11強化AI體驗　多項Copilot+ PC獨家功能全面釋出

免巴氏量表新制「開綠色通道」　衛福部：重症個案拚一天審完

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

藍白最新反罷片獨缺朱立倫　王世堅：當事人冷暖自知

藍白最新反罷片獨缺朱立倫　王世堅：當事人冷暖自知

台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪在首波罷免名單中。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片聲援，然而影片中獨缺國民黨主席朱立倫身影。對此，綠委王世堅今（23日）受訪時表示，「這是國民黨的家務事啦」。不過從這已經可以看得出他們支持者意向，就在決戰的前夕，那黨主席被他們自己拋諸腦後，「這實在是...我想當事人冷暖自知」。

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

遭曳引車衝撞釀1死14傷　國光客運：亡者家屬慰問金10萬

老犬一次被拔21顆牙！飼主告獸醫敗訴

老犬一次被拔21顆牙！飼主告獸醫敗訴

26年老曳引車撞國光客運「6/25剛驗車」　公路局啟動查核

26年老曳引車撞國光客運「6/25剛驗車」　公路局啟動查核

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

關鍵字：

台中監理所國道輾斃車禍死亡

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面