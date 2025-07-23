16年資深辦事員國道離奇輾成碎屍　台中監理所震驚曝他生前狀況

記者許權毅／台中報導

國道1號新竹段昨晚傳出離奇死亡案，一名48歲張男駕車行經該處，不明原因開車門而摔出車外，遭7輛轎車、1輛半聯結車輾過當場死亡，怪異的是，張男轎車未熄火、車門卻已上鎖。張男服務於台中監理所，工作認真，已經有16年資歷，所方今早透過媒體得知此事，相當震驚，並不捨地表達「大家感情像兄弟姊妹」，會全力協助後事。

▲國道1號新竹段昨晚嚴重車禍，一名張男倒臥國道上，遭8車輾斃。（圖／記者楊永盛翻攝）



台中區監理所說，張男已經服務16年，目前是擔任辦事員，主責是發放證照等業務，平時工作認真，跟同事互動良好，近期也都沒有異狀，未曾聽聞張男有表達心情不好。

張男昨日原本有上班，卻突然在上班後2小時請假，原因不明。今早是透過新聞聯繫窗口，才轉展得知此事，所內同仁得知都相當震驚、不捨，大家跟張男情同兄弟姊妹，已經聯繫張母，會全力幫忙後事。

▲台中監理所得知此事相當震驚，深感不捨，會全力幫忙後事。（圖／記者楊永盛翻攝）



警方於昨深夜22時5分接獲通報，該路段傳出一起死亡車禍，初步調查，當時死者張男駕車沿著國道北上，行經事故路段時，被後方駕駛目擊，突然輕輕將駕駛座車門打開，接著不到3秒，車門大力一開、人就滾落飛墜外車道，短短7秒就接連遭8車輾過慘死，屍塊沿著車道散佈，死狀悽慘可怖；而張男的座車則繼續向前滑行，直到撞上路肩護欄才停下，警方現場勘查，發現張男的車輛仍處於發動中，且車門上鎖。

張男在倒臥外車道後，先後遭到駕駛小客車的彭女(55歲)、駕駛小客車的劉男(47歲)、駕駛半聯結車的李男(47歲)、駕駛小客車的劉男(56歲)、駕駛小客車的錡男(30)、駕駛小客車的關男(36歲)、駕駛小客車的陳男(49歲)、以及駕駛小客車的陳女(45歲)等共8車輾過，現場直到晚間11時24分才排除。

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