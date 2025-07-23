國民黨「告洋狀」投書日媒反罷免　王世堅酸大驚小怪：徒增國際笑柄

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免最後倒數，國民黨昨投書《日經亞洲》，並「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」為題，指控總統賴清德發動民粹，報復政治恐動搖區域安全。對此，綠委王世堅今（23日）受訪時表示，台灣自己的事，自己來解決，國民黨如果連對國民都無法訴求、訴求無望的話，那還說什麼呢？又不是說已經引發國內有什麼動盪，這不但會引起外媒質疑，這樣小的事情你們自己沒辦法解決嗎？大驚小怪，只是增加國際的笑柄，三天後就要投票了嘛，就讓多數民意來定奪。

對於國民黨投書日媒，王世堅表示，第一點，投書日媒或者外媒是不對的事情，這是告洋狀。為什麼？因為我們自己國家內部的事情，我們台灣自己的事，自己來解決，這樣子才對嘛。第二點，如果國民黨如果連對國民都無法訴求、訴求無望的話，那還說什麼呢？那就沒有他的道理了，不是嗎？

王世堅指出，國民黨如果連對台灣人民他們都沒辦法說服，那他要去說服誰呢？所以難道就只能訴諸國外媒體囉？第三點，投訴任何國外的媒體，即便他們如何對台灣友善，這個都不對。把自己家務事去讓外面的人知道，只是更引起國外人士看不起我們台灣而已啊，不是這樣嗎？

王世堅說明，民進黨從創黨以來，不管在朝在野、再如何的艱困，都不會輕易去向國外媒體投訴、都不會去告洋狀。基本上告洋狀就是不對的，又不是說已經引發國內有什麼動盪，有什麼非得導致外媒介入來報導，沒有嘛。反而主動去找外媒投訴的話，這不但會引起外媒質疑，這樣小的事情你們自己沒辦法解決嗎？大驚小怪，只是增加國際的笑柄，不應該這麼做。

王世堅直言，台灣自己的事台灣自己來解決。朝野之間、政府跟人民之間，自然就有如何應對處理這些紛爭的方式。更何況三天後就要投票了嘛，一次就決定了，就讓多數的民意發出聲音來定奪，這樣才對。希望他們以後不要再這麼做了。

王世堅表示，他們對外去訴求這一點，應該就此打住，不要再引起國外異樣眼光，更不要造成國際上的笑點。台灣自己的事，我們台灣人自己來解決。