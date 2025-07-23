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老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

▲▼狗,寵物,狗刷牙,寵物刷牙,刷牙,潔牙,口腔清潔,口腔健康,洗牙。（圖／達志示意圖）

▲台中一名飼主控獸醫沒告知就拔牙，至少20多顆，求償16萬元，但遭地院駁回。（圖／達志示意圖）

記者許權毅／台中報導

台中廉姓女子帶愛犬「韓吉」到動物醫院洗牙，控訴劉姓獸醫未經同意拔除26顆牙齒，把韓吉帶回後，發現下顎骨折、骨頭外露，甚至無法進食，緊急轉送2間大醫院救治，求償16萬元。劉姓獸醫駁斥未經許可拔牙，且拔除數量為21顆。台中地院認為，廉女知道治療會拔牙，只是不知道數量，難認定劉姓獸醫有疏失或犬隻傷勢有因果關係，求償無理由駁回。

原告廉女主張，去年2月帶寵物狗「韓吉」到劉姓獸醫處洗牙，劉告知韓吉有蛀牙、需要拔牙，但是不同意劉拔牙，僅同意洗牙，要求獸醫診斷時，若發現有嚴重到危及生命必須拔牙時，需要先電話聯繫。

廉女說，當天劉姓獸醫來電時，告知已經拔除26顆牙齒，要求給付手術費用才可接回韓吉，且劉也沒有告知拔牙後護理、傷口感染衛教，僅給清洗傷口的藥水。帶著韓吉回家後，發現狗狗下顎骨折、骨頭曝露、口腔嚴重發炎感染，多天無法進食，先帶去A醫院後，院方認為情況不佳，又再轉送至大型動物醫院急救治療。

廉女認為，劉身為專業獸醫，術前未告知的情況下，逕自拔除韓吉26顆牙齒，導致自身與愛犬身心受創，求償3家動物醫院醫藥費合計13萬3335元、車資1萬元以及精神慰撫金2萬元，合計16萬3335元。

劉姓獸醫反駁，廉女並沒有告知「拒絕拔牙」，早在先前犬隻就診，就推測該犬隻有嚴重牙周病以及牙結石，建議採取保守治療，後來廉女「強烈要求」進行牙周治療以及拔牙，並希望一次處理掉，避免高齡犬之麻醉風險。

劉表示，廉女並無告知「門牙大齒不能拔」等語，也因為「大齒」一詞不明確，若是廉女有此說法，一定會進一步詢問是哪個牙齒。另依照雙方LINE對話紀錄，廉女事前詢問費用，並無告知拒絕拔牙。

劉姓獸醫說，是希望盡快緩解韓吉的病情，術後需要專心照顧犬隻情況，無暇細數拔牙數量，才沒先打電話給廉女告知確切拔牙數量。廉女來訊詢問時，有告知「拔蠻多顆的」，統整後確定為21顆，非26顆。另外，廉女將犬隻接回時，均有叮囑注意事項，犬隻也無骨折情事，為何有此情，無從得知，廉女應舉證。

台中地院認為，廉女雖主張未同意獸醫拔牙，僅同意洗牙，但依被告劉姓獸醫提出之手術麻醉同意書、LINE對話紀錄綜觀，廉女對於拔牙治療應有知悉，僅是在劉拔牙前，不曉得確切數量。廉女未能提出其他證據佐證，舉證不足，難認定劉有賠償之責，求償無理由，應予駁回。

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