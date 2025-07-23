聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

▲台南市啟用AI聲音照相設備，加強取締改裝噪音車，累計裁罰逾200萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打擊擾人清夢的改裝噪音車，台南市政府自2023年起加速部署聲音照相系統，並導入雲林科技大學研發的AI機車噪音辨識技術，不僅取締更有效率，人工判讀作業時間更大幅縮減八成，市府預計至今年底，全市將完成58套聲音照相建置，全面提升稽查能量。

聲音照相設備會全時段記錄轄內高分貝車輛經過狀況，但原本須由人力逐一觀看影片，確認是否為改裝噪音車，如今AI輔助能直接辨識違規車型、排除救護車等非目標車輛，有效省下人力成本，讓裁罰更快速、更準確。根據環保局統計，AI系統自113年啟用至今，已取締776輛改裝噪音車，開罰金額累計達201萬7500元。

環保局強調，市府採取「點、線、面」三層整合戰略：透過聲音照相與AI鎖定「點」的違規熱區，結合跨局處的「寧靜專案」巡檢路線建構「線」，並推動改裝排氣管認證登記以控管「面」的源頭。據統計，自從強化科技執法與宣導後，噪音車檢舉件數從2022年平均每月105件降至2025年68件，降幅近35%。

市長黃偉哲表示，從114年起，只要警察或監理單位現場查獲未登記改管車輛，可即時開罰900至1800元。環保局長許仁澤則提醒，即使合法改裝排氣管也須遵守噪音標準，違規者將處以1800至3600元罰鍰，若涉及惡意更換或危險駕駛，最高可罰3萬元。