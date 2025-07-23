黃仁勳取代馬斯克　日經亞洲：成北京「與川普溝通」新橋梁

▲黃仁勳與川普在「美國製造，投資美國」活動上同框。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

日經亞洲報導，輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）本月在華府與美國總統川普會面後，成功取得「H20晶片」恢復對中銷售的許可，這項突破讓他被認為取代特斯拉執行長馬斯克，成為北京與川普政府溝通的新橋梁。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國分析中心研究員李其（Lizzi Lee）指出，北京將商界領袖視為緩和華府鷹派的重要力量，「一些中國分析人士認為，黃仁勳是北京所青睞、與美建立連結的橋梁，他兼具明星光環與戰略重要性。」

德國商報（Handelsblatt）也指出，川普與黃仁勳之間的關係近期達到高峰，而黃仁勳最近最重要的一場勝利，就是成功遊說華府批准輝達H20晶片恢復對中出口。

黃仁勳持續向川普解釋，H20禁令只會強化美國競爭對手中國、尤其華為的實力，假設中國無法製造AI晶片是「明顯錯誤」的想法。他強調，讓美國晶片支持中國開源AI模型，例如DeepSeek和阿里巴巴Qwen，比將市場拱手讓給華為等本土競爭對手更為重要。

一名熟悉輝達中國業務的企業高層表示，與高度依賴中國市場的特斯拉不同，輝達對中國依存度較低，黃仁勳也不需要仰賴與北京官員建立的關係。特斯拉今年第1季上海超級工廠交付超過17萬輛車，占全球總量逾半，其中中國市場銷售占比就達40%。相較之下，中國僅占輝達最近會計年度營收13%。

黃仁勳今年已三度訪中，包括17日與商務部長王文濤會面。王文濤表示，希望輝達等跨國企業「向中國客戶提供高品質且可靠的產品及服務」。H20晶片禁令解除後，那斯達克綜合指數於18日創下歷史新高。