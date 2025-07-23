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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池　3分鐘完成「續命」行動

記者魏有德／綜合報導

深圳「人形機器人第一股」優必選近日釋出技術新突破影片，推出全球首創的人形機器人Walker S2「熱插拔自主換電系統」，只要3分鐘，人形機器人就能自行完成電池更換，過程完全不需人工介入，也不用關機暫停，將可實現24小時無間斷作業，在智慧製造領域提供更加便捷的解方。

▲深圳人形機器人不斷電自主更換電池。（圖／翻攝微博）

▲深圳人形機器人不斷電自主更換電池。（圖／翻攝微博，下同）

《南方都市報》報導，7月17日，優必選公開展示這項技術，從根本上避免了因充電停機導致的生產中斷，確保了人形機器人的連續作業能力，同時顯著降低了人力維護成本，為提升整體生產效率提供了關鍵支撐。

▲深圳人形機器人不斷電自主更換電池。（圖／翻攝微博）

據了解，Walker S2採用三項關鍵技術，其一是雙電池動力平衡，透過即時電量監測和動態均衡，支援帶電熱插拔並防止電流衝擊，確保運行安全；其二是標準化電池艙快換設計，電池模組與機身結構一體化，解鎖後能在雙電池長續航與單電池模式間靈活切換；其三是雙臂協同精準換電，藉高精度定位和柔順控制演算法，實現雙臂協作插拔電池。

▲深圳人形機器人不斷電自主更換電池。（圖／翻攝微博）

此外，該系統還具備智慧管理能力，能依任務優先順序自動決定換電或充電，並設置物理隔離與快速斷電雙重安全機制，降低觸電或爆炸風險。雙電池配置更提供冗餘備份，主電池故障時可即時切換，確保關鍵任務不中斷。

外界分析，隨著這套自主換電技術成熟並普及，未來在工廠內「連軸轉、不停歇」的人形機器人將成為日常，帶動智慧製造效能的大幅提升。

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