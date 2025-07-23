棄微軟千萬年薪回台！台大正妹教授表態「大罷免大成功」

▲陳縕儂喊話，大罷免大成功。（圖／翻攝陳縕儂臉書）



記者劉維榛／綜合報導

9年前放棄微軟千萬年薪的陳縕儂，回台投身教學AI產業，30歲的她更成了台大最年輕教授。距離7月26日大罷免投票進入倒數，陳縕儂也發聲了，「這一次，是誰在傷害台灣的非常明顯，請大家7/26、8/23投下你的『同意票』，大罷免大成功！」同時她也力挺台北市議員苗博雅，「能夠趕跑小強，支持最棒的阿苗！」

陳縕儂在Threads表示，她在美國攻讀博士、做研究那段時間，「只能遠遠的關心服貿黑箱，關心太陽花學運」，唯一能做的事，就是特地回台投票表達權益，「關心台灣的心，距離越遠，卻是越多。」

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回台投身教育後，陳縕儂總是被冠上「放棄XX年薪」的光環，她坦言自己並沒有多高尚，但有一顆熱愛台灣的心，「在別人都喊著逃離鬼島時，我只覺得我好想回來，感受那濕黏卻熱情自由的空氣」。

而本周六（26日）就是台灣史上最大規模的立委罷免案，陳縕儂也表態發聲，「我多怕我們不再自由，我多怕錯過一次投票，我支持的候選人就因為我而落敗！」

陳縕儂也強調，「許多事要自己爭取，所以要關心政治、關心國家，這一次，是誰在傷害台灣的非常明顯，請大家7/26、8/23投下你的『同意票』，大罷免大成功！」

最後，陳縕儂更力挺苗博雅，「希望特別留下來投票的我，能夠趕跑小強，支持最棒的阿苗呀！」