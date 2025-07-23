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志祺七七罷免王鴻薇「怎麼好意思？」　趙少康：自己公司有問題

▲▼趙少康陪同王鴻薇車隊掃街 。（圖／記者徐文彬攝）

▲趙少康陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免首波投票倒數計時，百萬YouTuber志祺七七表態支持罷免國民黨立委王鴻薇，不滿自己過去被瞎點大量接政府標案，否認每年接2700萬元，靠政府標案養。中廣前董事長趙少康今（23日）陪同王鴻薇展開車隊掃街受訪時抨擊，這個網紅這時候跑出來罵，「我覺得你怎麼好意思呢？」這個網紅自己的公司6、7年間花了2、3億元，那是自己的管理問題，但有多少公司羨慕他能從政府拿到補助啊？

志祺七七日前在網路發文，以「關於那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」為題，回憶王鴻薇曾召開記者會，指控政府獨厚某電視台，其中，4800多萬元的標案被拿走94％，更點名該電視台與他合作，大量接政府標案，且每年都接標案，接了2700萬元，甚至稱他都是靠標案在養。志祺七七表示，現在想起來還是覺得這一切都荒謬到不行，他的公司共50人，光人事成本這7年下來就至少2、3億元，2700萬元是多是少「見仁見智」，但絕對養不起大家。

趙少康對此痛批，反正到選舉的時候，特別是罷免的仇恨動員，一些恩怨都跑出來。就像昨天有一個網紅，說不應該被講拿了2700萬元的政府補助，但2700萬元很多耶！這時候跑出來罵，「我就覺得，你怎麼好意思呢？」這個網紅自己的公司6、7年間花了2、3億元，那是自己的管理問題，但有多少公司羨慕他能從政府拿到補助啊！

趙少康又說，什麼違反證交法就是欲加之罪，民進黨的策略就是把關稅結果拖過7月26日。日本關稅從25％降到15％，但日本付出稻米、汽車完全開放的代價，還要到美國投資5500億美元，原先在談的，外面都知道的，印度也還在談農產品和乳製品，也是談判過程中，外界就知道的，但我們怎麼都不知道呢？結果政府都不講，讓老百姓自己猜，這才是影響股價的因素。

對於外界批他爆32%關稅才害昨天台股大跌，趙少康也大聲喊冤，「昨天股票跌，今天又漲了啊！」那麼今天是怎麼一回事？股市本來就跟著市場波動，對於國際貿易談判，政府要按照進度告訴國人。立法院也做成決議，邀請行政院長卓榮泰到國會報告，但卓榮泰要報告時，大罷免已經過了。他認為，民進黨現在重視的都是大罷免，其實事情都能混就混、能拖就拖，該被譴責的是民進黨政府。

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