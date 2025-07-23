曝大罷免「關鍵變數」　小笠原欣幸：726將對台灣政治產生重大影響

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

記者郭運興／台北報導

距離大罷免7月26日投票倒數3天。多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸22日分析，國民黨各地大型集會地都聚集相當多的群眾，似乎找回了氣勢。而罷免派在社群媒體「Threads」建立「百工百業挺罷免」討論串，引發廣大迴響，回顧4月關稅政策巨大輿論聲浪造成賴總統支持率下降，這次「Threads」現象又會產生什麼樣的影響呢？最後誰能掌握局勢，將在剩下的3天見真章。

小笠原欣幸表示，對台灣政治走向產生重大影響的罷免投票，將於本週六舉行，罷免派與反罷派都展開了最後的訴求。

小笠原欣幸指出，上週末，國民黨大動作不斷。在台北、新北、桃園、台中等地舉辦反罷免大型集會，呼籲支持者投下「不同意」票，各地都聚集了相當多的群眾，原本因連署爭議而士氣低落的國民黨，藉由6月下旬批判賴總統演講的契機，似乎重新找回了氣勢。

小笠原欣幸說，另一方面，罷免派在社群媒體上發起了個人訴求分享運動。這是在「Threads」上建立「百工百業挺罷免」的討論串，讓民眾自由發表意見的簡單方式，掀起了討論熱潮，來自各行各業、不同家庭背景的民眾，紛紛以自己的方式表達支持罷免，引發了廣大的迴響。

小笠原欣幸認為，觀察「Facebook」和「Threads」，就可了解台灣在何時政治評論會形成巨大風潮。上一次的大規模風潮是在4月初川普宣布關稅政策後的24小時內，當時，國民黨幾乎所有政治人物都以自己的言論批判川普關稅，批評親美的賴政府無所作為，形成了巨大的輿論聲量，這可以視為導致民調中賴總統支持率下降的原因，這次的「Threads」現象又會產生什麼樣的影響呢？

最後，小笠原欣幸強調，關於罷免投票的走向，目前雙方均無決定性優勢，處於情勢不明的狀態。最後是罷免派還是反罷派能掌握局勢，將在剩下的3天見真章。

▼大罷免將在726投票。（圖／記者湯興漢攝）