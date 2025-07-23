爆關稅32%後台股大跌　趙少康批欲加之罪：政府不講才影響股價

▲趙少康陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前中廣董事長趙少康日前爆料，自己收到消息台美關稅就是32%，遭到行政院跟美國在台協會AIT打臉，昨天台股開高走低，終場大跌352.64點，趙也被質疑影響股價違反《證券交易法》。趙少康今（23日）受訪時怒斥，所謂違反《證券交易法》指控是欲加之罪，批政府故意不講，才是影響股價，昨天跌今天又漲啦！「是怎樣？那今天漲是怎麼回事？」股市本來就是跟著市場波動。

趙少康日前爆料，據他得到的消息，台灣的稅率就是32%，政院隨即駁斥，AIT也發聲明表示，目前談判仍然在進行，建議以官方來源所提供的資訊為主。

首波罷免投票日倒數，趙少康今日陪國民黨北市立委王鴻薇車掃前受訪說，所謂違反《證券交易法》是欲加之罪，日本關稅從25%，讓了稻米、汽車且須對美投資5500億美元，台灣怎麼通通都不知道？政府故意不講，這才是影響股價，昨股票跌、今天漲了，怎麼回事？股市本來就是跟著市場波動。

至於民眾黨立院團提案促請行政院長卓榮泰就台美關稅談判進程、方針、原則及台灣產業可能遭受衝擊影響評估赴立院報告，趙少康說，等卓揆報告，726大罷免投票就過了，批民進黨只重視大罷免，其他能混就混，能拖就拖。他說，罷免仇恨動員意願較高、反罷免相對低，最終比投票率，呼籲支持者出來投票，反之就是羞辱自己選出的立委。

至於近日百工百業表態挺大罷免，王鴻薇批評，網路對自己的造謠抹黑沒停過，民進黨政府無視民眾受詐騙之苦，專搞大罷免，民進黨傾全黨之力、國家機器衝大罷免，沒關係，藍營有不同意罷免的全民隊！