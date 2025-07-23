推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

▲普發現金1萬三讀，國民黨喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前通過國民黨版本特別條例，包含增列2350億普發現金。對此，律師黃帝穎今（23日）表示，立法院國民黨總召傅崐萁喊反罷免普發1萬，擺明買空賣空，全球沒有國會發錢的案例，他也強調，歐美昔日都曾對國民黨擴權法案提出警示，因此，大罷免若失敗國民黨將續推擴權法案，外商只能撤資，國人蒙受鉅額損失，例如歐商在台投資超過700億美元，推估每人將損失9萬1千多元。

黃帝穎表示，傅崐萁刊登廣告粗暴宣稱「不同意罷免 全民普發現金1萬元」，但全球沒有國會發錢的案例，因普發現金涉及預算通盤規劃、民生經濟發展精算及財政紀律，均屬行政權責，馬總統任內消費券也不例外！

黃帝穎表示，姑且不論傅崐萁「買空賣空」普發1萬的違憲問題，人民就算領到1萬元，但罷免失敗的代價是人均損失9萬多元，扣到普發1萬每人損失仍逾8萬元。

「歐美警示國民黨擴權若無效將重創經濟與國際貿易」，黃帝穎指出，傅崐萁率國民黨團赴中朝拜後，強推擴權法案，導致在台投資超過700億美元「歐洲商會」發佈警示。另外，「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」。

黃帝穎說，歐美都對國民黨擴權法案發佈警示及譴責，憲法法庭判決擴權違憲，但遭國民黨報復修法癱瘓，因此若罷免失敗，國民黨續推擴權，已無憲法法庭把關，代表歐美警示無效，外商只能撤資，國人面臨鉅額損失。

最後，黃帝穎推估，先不論美商，僅保守以對國民黨擴權法案發佈警示的「歐洲商會」為例，歐商在台投資超過700億美元，經濟利益平均國人達新台幣9萬1千多元。他疾呼，罷免不只是反共護國，更為守住你我荷包。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）