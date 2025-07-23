親揭缺席罷王鴻薇行程原因！　王世堅：晚上會去宣講

記者詹詠淇／台北報導

大罷免倒數最後3天，民進黨團今（23日）在台北市兵分兩路站路口，鎖定國民黨立委徐巧芯、王鴻薇，不過，民進黨立委王世堅卻臨時缺席。對此，王世堅解釋，上週有站過小巨蛋路口，今早財政委員會跟經濟委員會是聯席會議，而且是強制動員，因此先顧立法院要緊，他晚上會出席榮星花園造勢，「我還是第一號演講」。

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者杜冠霖攝）

民進黨團51戰隊今早兵分兩路，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜領軍，分別在台北市南京東路三段224號路口處與八德路三段／光復北路口，力挺罷免行動；而國民黨則由台北市長蔣萬安領軍，在台北小巨蛋（南京東、敦化北）路口宣傳反罷免，與綠營其中一路僅相距約600公尺。

不過，據民進黨團前一天提供的採訪通知，出席南京東路三段224號路口處的立委包括王世堅，但他今早卻缺席。對此，陳培瑜說明，尊重每個委員各自行程安排、出席意願，請大家相信51戰隊絕對是會站在一起，也和台灣民意站在一起，每個委員有各自角落努力，相信王世堅一定會一起努力，不用擔心。

王世堅上午受訪時則解釋，自己上週才站過小巨蛋路口，今早財政委員會跟經濟委員會是聯席會議，而且是強制動員，「我當然是先在立法院比較要緊」；且晚上在榮星花園有大型演講，「我還是第一號演講」。