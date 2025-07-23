貪警月收12萬包庇賭博電玩　無業妻狂刷卡...371萬財產來源不明

▲前中山分局警務員吳嘉葳(左)涉嫌幫電玩業者行賄萬華分局行政組長鄧進華(右)。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華分局行政組長鄧進華，涉嫌在2024年間，透過中山分局前警務員吳嘉葳，按月收取賭博性電玩業者「公關費」12萬元，檢調蒐證掌握後展開展查，又發現鄧進華的妻子過去2年沒有固定收入，卻瘋狂刷卡消費，遠遠超出鄧進華的收入，約有372萬元財產來源無法交代清楚，台北地檢署23日依貪汙等罪起訴鄧、吳以及涉案業者共7人。

據了解，檢調是在偵辦詐賭案件時，意外發現有警察接受供養，經行動蒐證後，查出吳嘉葳在2024年3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月各帶12萬元到萬華分局旁騎樓，親自交給鄧進華，鄧進華總計收取96萬元，如果得知要搜索賭博電玩時，要透露給吳嘉葳以掩護萬華區一代的賭博電玩業者。

▲台北市警局督察室靖紀小組成員林裕偉因涉嫌行賄事證不足，獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

鄧進華遭收押後坦承收賄，吳嘉葳則辯稱只是去致贈送茶葉，沒有交付現金，無法追查賄款來自那些電玩業者，不過檢察官仍根據相關事證認定吳嘉葳涉嫌幫業者行賄，還涉嫌擅自外出曠職181小時，並浮報加班費詐領55萬929元。

檢調比對鄧進華與妻子的收支明細，發現鄧進華是夫妻倆唯一的經濟來源，但2023年12月到2025年2月，夫妻總支出高達666萬6577元，遠超出鄧進華收入293萬8101元，鄧進華無法交代其中372萬8476元的差額來源。檢察官陳雅詩調查後，分別依違背職務收賄、詐欺取財、財產來源不明等罪起訴鄧進華與吳嘉葳，另依聚眾賭博等罪，起訴「佰大遊樂園」實際負責人劉正喜與現場員工等5人。

另外，檢調蒐證發現，吳嘉葳在每次送錢給鄧進華之前，都會與借調到台北市警局督察室靖紀小組的林裕偉見面或透過FaceTime聯繫，懷疑林裕偉負責與電玩業者聯繫，轉交賄款給吳嘉葳，但林裕偉和吳嘉葳都堅稱是買賣茶葉，且檢視通訊軟體對話，都沒有提到行收賄相關內容，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴林裕偉。