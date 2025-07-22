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被關得莫名其妙！柯文哲自嘲關太久已換7室友　應曉薇：我換15個

▲▼ 北院審理京華城案，柯文哲、應曉薇提訊。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲柯文哲（右2）出庭聲稱羈押11個月已換7個室友，同案被告應曉薇（右）幽幽說「我已經換了15個室友」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長柯文哲任內於京華城案涉犯收賄等罪嫌，目前在押，昨（21日）被台北地院承審合議庭裁定第3度延長羈押禁見2個月，今隨即被提訊出庭，柯自嘲「被關得莫名其妙」，且羈押快11個月、已換第7個室友，「關了這這麼久的，在台北看守所，很少很少耶！」

開庭時坐在柯文哲後方的同案被告、台北市議員應曉薇昨也被裁定從下月（8月）2日起，第3度延長羈押禁見2個月，她幽幽地說「柯市長說他換了7個室友，我已經換了15個室友，謝謝！」

京華城案去年（2024年）8月底發動搜索約談，應曉薇、柯文哲先後被羈押禁見各約4個月，去年12月26日起訴移審，2度獲准交保但經檢方抗告，都被高院撤銷發回，北院合議庭今年（2025年）1月2日改裁定2人與同案被告威京集團主席沈慶京、柯的高中同學兼心腹李文宗羈押禁見。

期間歷經4月2日與6月2日兩度延押，合議庭昨裁定沈慶京交保1.8億元、李文宗交保2000萬元，均限制住居與限制出境、出海，且各須接受科技監控防逃，柯文哲與應曉薇因還有重要證人未作證，無法排除逃亡與勾串滅證之虞，被裁定第3度延長羈押禁見。

柯文哲與應曉薇今被提訊出庭，詰問京華城案期間時任台北市政府都市發展局科長、現任總工程司楊智盛，庭訊近7小時終於有講話機會。柯表示羈押快11個月、已換第7個室友，「關了這這麼久的，在台北看守所，很少很少耶！」

柯文哲說，京華城2020年提出陳情轉送都市計畫委員會研議後，他就沒再過問後續進度，因當時正逢新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重期間，出庭作證的公務員都說當年處理京華城案沒違法，他自嘲「被關得莫名其妙！」但還會有人來作證，「慢慢總會搞清楚，就這樣！」

應曉薇始終自認接受京華城的陳情、絕沒從中收賄，她說身為民代，「如果不追蹤陳情案，我還配當議員嗎？」不僅京華城案，她很驕傲地說，對每件陳情案都認真處理。

應曉薇淡淡表示「柯市長他是脾氣不太好，但他有他的理想！」接著幽幽地說「柯市長說他換了7個室友，我已經換了15個室友，謝謝！」柯文哲的律師團今當庭收受柯的延押裁定，將提起抗告。

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