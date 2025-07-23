收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，日前裁定沈慶京、李文宗2名在押被告交保各1.8億、2千萬元，柯文哲與應曉薇各延押2個月，李今（23日）順利辦妥繳錢與佩戴電子腳環等交保手續後，在遭收押203天後順利獲釋，離開北院時被記者詢問「開不開心？」他笑說「謝謝！」

李文宗是柯文哲高中同學，在柯擔任台北市長期間，做過8個月市政顧問與4年的台北捷運董事長，並於柯競選2024年總統期間，操盤財務工作，柯被控於京華城案收取威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，李被控涉與柯共同收取其中210萬元，另於政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌。

▲京華城案4在押被告中，柯文哲的高中同學兼心腹李文宗，今（23日）順利交保2000萬元獲釋，笑著回應「謝謝！」（圖／記者黃哲民翻攝）

李文宗去年（2024年）9月28日於偵辦期間被收押禁見，去年12月26日起訴移審，2度獲北院合議庭准許交保各1000萬元、2000萬元，都被高院撤銷，北院今年1月2日改裁定李與柯文哲、沈慶京及台北市議員應曉薇羈押禁見。

期間柯文哲數度替李文宗求情「是冤案」、不需繼續羈押，合議庭上周二（15日）召開第3次延押庭調查，本周一（21日）裁定李文宗交保2000萬元，限制住居在新竹市北區住處，並限制出境、出海8月，交保期間須於左腳佩戴電子腳環，須以法院配發個案手機定時自拍上傳報到。

▲京華城案4在押被告中，柯文哲的高中同學兼心腹李文宗，今（23日）順利交保2000萬元獲釋，提著一袋裝的收押期間私人物品離開北院。（圖／記者黃哲民翻攝）

此外，李文宗於交保期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。若下月（8月）1日中午12點前若未能辦妥交保手續，隔天起延長羈押禁見2個月。

經家人努力籌錢，李文宗今上午由律師、家人陪同辦妥交保手續，提著袋裝收押期間的私人物品，神情輕鬆從北院離開，記者問他「重獲自由開不開心？」他戴著口罩掩不住笑，回稱「謝謝！辛苦了！」

至於獲准交保1.8億元的沈慶京，仍在籌錢，柯文哲的律師團昨（22日）開庭收受柯被延押的裁定，表示將會抗告。

▲京華城案4在押被告中，柯文哲的高中同學兼心腹李文宗，今（23日）順利交保2000萬元獲釋，笑著回應「謝謝！辛苦了！」（圖／記者黃哲民翻攝）