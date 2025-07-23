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德州撲克競技協會據點涉賭　專找科技人、大學生...每月海削250萬

▲▼德州撲克競技協會「Eagle dream新竹中正店」涉賭。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲德州撲克競技協會「Eagle dream新竹中正店」涉賭。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／新竹報導

德州撲克競技協會「Eagle dream」在全台有多處據點，其中新竹中正店卻傳出涉賭博，名義上登記為休閒活動場館，實際卻以職業賭場形式經營，天天舉辦撲克牌競賽，還用櫃台及荷官人員每天傳LINE或IG來CALL客上門，吸引許多大學生及科技新貴上門撒錢，每月賺取破250萬暴利。全案經檢方蒐證後，持搜索票到店內搜索，查獲，查獲20名賭客、3名荷官，並拘提實際負責人到案說明。

▲▼德州撲克競技協會「Eagle dream新竹中正店」涉賭。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹市警察局第一分局日前針對轄區德州撲克進行查處，發現Eagle dream德州撲克競技協會新竹中正店，雖有申請營業登記為休閒活動場館業及其他休閒服務業，卻天天自行舉辦撲克牌競賽，且以限時錦標賽為大宗，幾乎是每天2至3小時便舉辦一場，一天最多可以舉辦將近27場。

而限時錦標賽所謂的賽制相當詭異，比賽無須人滿隨時得開始，且得中途隨時加入，甚至賭客輸光籌碼，還可以不斷買入籌碼繼續所謂的比賽，也可以隨時離場，手上有籌碼的賭客皆可換回現金，完全如同職業賭場形式經營。店家甚至指派櫃台及荷官人員每天不斷利用IG或LINE接力CALL客上門，與大眾認知的比賽是自行報名大相逕庭。如此操作造成上門的大學生及科技新貴絡繹不絕，近期又適逢暑假期間，夜晚更是人聲鼎沸。

▲▼德州撲克競技協會「Eagle dream新竹中正店」涉賭。（圖／記者楊永盛翻攝）

而該店鄰近新竹市北門國小，若涉及賭博行為，恐違反兒童及少年福利與權益保障法第47條之規定。為免莘莘學子遭受汙染，警方經專案人員報請新竹地檢署宇股檢察官指揮並歷經1月餘縝密蒐證後，於17日持搜索票，當場查獲20名賭客及3名櫃台、3名荷官，並查扣27萬1600元、撲克牌15副、籌碼3848個、電腦主機3台、點鈔機1台、監視器主機1台、德州撲克賭桌10張，並拘提實際負責人到案說明。

專案小組查扣現場帳冊後發現，該店雖每個人每一次買籌僅收400到2000元不等的行政費，但因每日開賽場次眾多，再加上比賽結餘、賭客打賞荷官等等，換算起來該店每月收入竟破250萬，謀取暴利令人瞠目結舌，難怪業者寧願違法也要鋌而走險。

▲▼德州撲克競技協會「Eagle dream新竹中正店」涉賭。（圖／記者楊永盛翻攝）

代理市長邱臣遠表示，新竹市政府針對登記為休閒活動場館業，實際卻從事麻將或是德州撲克營業場所，已啟動跨局處聯合稽查作業，迄今已查核逾50家次。目前列管業者計20家，設址鄰近學校場所亦列為重點稽查對象。且現行已訂定竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，以加強該類業者商業登記申請審核機制，並同步強化聯合稽查作為，以提升源頭管理與執法效能。

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