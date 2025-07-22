催京華城公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方沒舉證：變網軍

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（22日）傳喚台北市府都市發展局總工程司楊智盛作證，調查京華城2020年陳情轉研議、申請都市計畫變更案送公展合法性，卻爆出當初到底是哪位「市長室秘書」催辦公文的疑問，柯文哲強調「我保證我自己都不知道」，喊話檢方應舉證，別把訴訟輸贏當成司法唯一目的，「你們好像已經變網軍了！」

▲台北市政府都市發展局現任總工程司楊智盛，今（22日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲今表示，若庭訊講太多，好像他很清楚京華城案似的，其實京華城陳情案送都委會研議後，他就沒再管、沒過問後續進度，因當時正逢新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重期間。

柯說這幾個月出庭一路聽下來，他認為京華城是個案不是通案、是參考都更條例但非都更案、是陳情案、是人民自提細部計畫申請變更、是人民的權利，且都委會是獨立機關，委員不是市長決定，在台北市府工作過的人就知道，沒人可操控都委。

柯文哲自詡任內設計一套非常複雜的遴選都委制度，都委會開會一般採取共識決，只有處理發生抗爭的社子島開發案，才投票表決，至今來作證的那麼多公務員，無人說處理京華城案過程違法，「想也知道，不然他們怎會蓋章」。

▲剛被延押的柯文哲（中）、應曉薇（右），22日被提訊到台北地院審理京華城案。（圖／記者黃哲民攝）

柯表示京華城不是第1次依《都市計畫法》第24條申請都市計畫變更，在他第1任市長時的副市長林欽榮、都發局長林洲民時代就提過，不是換了副市長才出現。

至於證人楊智盛今證稱，2020年11月初，都發局長室秘書通知他，「市長室秘書」催辦京華城所提都變案送公展簽呈，且應曉薇的顧問吳順民正在市府1樓喝咖啡等，柯文哲神情嚴肅反問檢方「這個秘書到底是誰？」

檢方起訴認為，柯文哲任內違反規定，指示將京華城陳情案送研議，為京華城違法取得20%容積獎勵開門，而將京華城申請的都變案送公展，等同護航。柯今強調「我保證我自己都不知道」，他當時沒管京華城的進度，怎能指示秘書去催公展公文。

柯文哲喊話檢方應舉證這個傳話的「市長室秘書」是誰，因楊智盛當時被輾轉告知、沒權限去問清楚也沒去求證，柯強調社會公平正義才是司法存在的目的，檢方別把訴訟輸贏當成唯一目的，他覺得檢方「你們好像已經變網軍了！」

同案在押被告、台北市議員應曉薇透過律師詰問楊智盛，讓楊證實她雖一直關注京華城案、常召開協調會請官員說明，但她從未施壓楊在送研議、送公展過程放水，也沒找楊面談過，應曉薇輕鬆肯定黃景茂是她擔任16年議員期間，見過「最棒的局長」，尤其每次看到黃穿著開口笑的鞋子，「我都快昏倒了！」

楊智盛於2020年間擔任都發局都市規劃科長，正是威京集團主席沈慶京爭取改建京華城、維持12萬0284平方公尺允建樓地板面積時期。楊今證稱時任都發局長黃景茂2020年2月18日，指示將京華城爭取允建面積的陳情案，送交都委會研議。

楊說允建面積是2018年被都委會刪除，京華城當時正為此跟北市府打官司，若送研議將使市府立場不一致、邏輯錯亂，應待訴訟結束再說，黃沒採納，並指示以京華城主張都委會沒充分討論就刪除允建面積為由送研議。

楊證稱都發局同仁對此不諒解，承辦人上簽原稿註明「研議非本局意見」，但長官已指示，他退文要同仁刪除重送，上呈後，是柯文哲本人決行送研議。

之後同年4月間，京華城改提都市計畫細部計畫變更案申請容獎，歷經都委會、專案小組會議反覆討論，同年10月底敲定「方案四」由都發局上簽送公展，時任市府副秘書長李得全隔月（11月）5日有疑慮，打算退件。

楊智盛證稱，當面請李若有意見，應跟上級溝通，別退文為難下屬，並將都發局長室秘書通知「市長室秘書」在催這份簽呈、且吳順民正在市府1樓喝咖啡等的訊息告訴李，李隔天加註意見上呈，公展公文一般會由工務副市長決行，當時是彭振聲，但彭也往上呈，最後由柯文哲親自決行。