小吃店「大人低消200元」驚呆他　老闆無奈：房租要6萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今在網上發現，有小吃店家公告，因原物料持續上漲，雖然不打算調漲價格，但往後內用會有低消制度。PO文掀起熱議，一派人認為合理，也有不少網友感嘆，「外帶吧！一餐吃200，一個多月下來也是很恐怖。」

網友今在「匿名2公社」曬出截圖，驚呼「現在連吃魯肉飯都有低消了，一人低消200元，誰還敢說台灣物價低？」

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只見一間小吃店公告，「因原物料持續上漲，搞得少東在吃布丁，老闆要舔布丁蓋了。老闆跟闆娘商量後決定『不漲價』，但內用從今天開始，設定最低消費：大人200元、小孩100元，不然老闆真的快受不了了，我的店租6萬......。」

▲小吃店公告，內用有低消了。（圖／翻攝自匿名2公社）

對此，網友們紛紛回應，「200你都沒有？那就不要吃了啊」、「200低消，那我去吃小火鍋」、「我吃魯肉飯就是為了省錢啊」、「各家有各家的規矩，不能遵守就不要去，自由市場」、「我們這邊有家連鎖便當店，房東下個月要從一個月租金16萬漲到30萬，便當店放棄了」、「不要內用就好了」。

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