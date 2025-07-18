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兩人年收300萬　男友卻喊「存到500萬才結婚」！網分析2點吐大實話

▲▼熱戀期,感情,升溫。（圖／取自photoAC）

▲男友認為，兩人存到500萬才能結婚。（示意圖／取自photoAC）

記者施怡妏／綜合報導

情侶決定攜手步入婚姻，是一件很美好的事情，不過要共組家庭需要許多調整與適應，財務尤其是重要考量，一名女網友表示，日前和男友談到結婚規劃，男友表示「雙方要存500萬」才敢結婚，以目前的經濟狀況，還得再存3-5年才能存到，原PO不禁疑惑「這是合理的嗎？還是男友不想和我結婚」，貼文掀熱論。

女網友在Dcard發文，「結婚存款需要五百萬合理嗎？」今年28歲年收入約120萬元，男友則是33歲，年薪180萬元。隨著交往邁入第三年，原PO忍不住詢問結婚的打算，沒想到男友卻回應「要等雙方存到500萬元才敢結婚。」

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原PO表示，男友目前已經有房，正在繳房貸，兩人都沒有車，而這筆500萬元的儲蓄，被男友列為結婚前的基本條件，用來應付婚禮、蜜月、租房、以及預留一年失業的緊急備用金，她認為500萬太多了，但男友認為要謹慎一點，「我不確定是自己太多疑，是男友還不想跟我結婚？還是這個數字其實是合理的？」

貼文曝光，網友認為怪怪的，「只有我覺得女生有提出登記，但男生說登記的意義不大，很高機會就是不想跟原PO結婚嗎」、「老一輩都說婚姻是衝動的，感覺他對妳的愛還不夠足以讓他奮不顧身，更何況他已經33了…妳也快奔3，存到500萬是要等到何年何月？」「以男性的觀點來看，已經有房、收入也不錯，那他還不想結婚，500萬只是拖延戰術，他還要多觀察，不想被婚姻綁住。」

不過也有人認為謹慎一點是好事，「我覺得很合理啊，很多人都只能簽字呢，只能說他是個難得好人，還會想到緊急預備金，這種人不多」、「都有可能欸，是我也會有絕對的經濟保障，再考慮婚姻」。

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