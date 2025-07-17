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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲鮮肉崩潰！3度激吻紅姐「檢驗結果陽性」：不敢親了

▲▼南京紅姐。（圖／翻攝自微博）

▲紅姐與上千名男子發生關係，首位承認的鮮肉「熾陽」公布檢驗結果，幽門螺旋桿菌呈現陽性。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸南京「紅姐」的事件震驚兩岸，後續發展同樣引人關注，其中又有多名鮮肉的社群帳號被找出，意外在網路上爆紅。25歲的健身教練「熾陽」自從承認是紅姐的砲友以後，個人帳號受到廣泛關注，沒想到他16日突然發布消息，公布自己檢驗「幽門螺旋桿菌」陽性的消息，並稱以後再也不親嘴了。

據了解，「熾陽」的身分之所以被發現，是因為穿著的T恤特徵太過明顯，網友們循線開始對比，發現「熾陽」多處特徵與影中人相符。最終「熾陽」眼見紙包不住火，於是大方坦承自己是受害者，並且懇求網友別再騷擾、追問細節。

後續傳出「紅姐」可能帶有性病的消息，「熾陽」也是趕緊前往醫院檢查，最終確認體內沒有梅毒，應該無感染性病，讓他鬆了一口氣。

▲▼25歲鮮肉3度激吻紅姐，病毒檢驗結果呈陽性。（圖／翻攝抖音）

▲紅姐與上千名男子發生關係，首位承認的鮮肉「熾陽」公布檢驗結果，幽門螺旋桿菌呈現陽性。（圖／翻攝抖音）

不料16日一早，「熾陽」又在社群軟體上更新消息，發布了檢驗幽門螺旋桿菌的結果，最終呈現陽性，讓他崩潰直言「保證以後不親嘴了」。

許多網友得知消息後，不禁留言調侃，「還挺牛，那個頭盔哥號都註銷了」、「羨慕紅姐，這麼好的男人，寶最美好的都給了紅姐，我卻得不到這麼好的男人」、「反正已經社死了，不如趁著這波熱度撈一筆」、「誰都會犯錯，本來在朋友面前想給你辯解的，但是他甩出了一張圖，說你去找紅姐三次。」

 
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