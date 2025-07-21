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一票家長「都帶孩出國玩」　兒羨慕問1句！她苦笑：國內都玩不完了

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日無奈表示，周圍許多家長都會帶孩子出國玩，但她因經濟條件有限，目前只能玩國旅，同時她也不禁好奇求問，「是不是現在都要帶小孩出國玩？」

網友在Dcard發文提到，她因經濟條件有限，目前都在國內玩，還沒帶小孩出國旅遊過，「有人跟我一樣嗎？還是去很多國家玩了，不管到哪聚會，都有朋友說去哪裡玩回來了。」

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她也苦笑直呼，「我覺得國內都玩不完了，但小孩身旁的同學，個個都出國去玩，我小孩都問說，我們什麼時候可以出國。」

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

對此，網友們紛紛回應，「太小出國玩根本不記得，我12歲以前去過5個國家，完全不記得做了什麼，國中以後去比較有意義」、「國旅才能展現經濟實力阿」、「有多少能力就做多少事吧！有些孩子在滿3歲前就去過至少5個國家，有些可能連外縣市都還沒造訪過」、「不用跟人家比耶，這沒什麼，國旅也很好玩啊！小小孩出國真的沒什麼記憶，不如存錢大一點再去」、「其實國旅也很棒啊」、「我們家不窮，但我到18歲還沒出國過，平常多花費時間陪小孩比較重要」。

PO文也釣出大票家長，直言「覺得帶小孩出國玩的都是勇者，我一想到小孩吵鬧時，飛機上其他人的眼光就覺得很害怕，而且在國外還要一直找尿布台和哺乳室」、「陪小孩一起玩比帶小孩出國更重要」、「對小孩來說，有玩就好，到哪不是重點」、「我女兒5歲去大阪，6歲去北海道，今年7歲預計要去九州，她到現在還記得大阪環球影城，有去過瑪利歐和哈利波特園區」。

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