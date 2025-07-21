李珠珢爆熱戀「情侶IG小帳被挖出」　頭貼都放童年照！帳號偷放閃

▲李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram／su._.bell、0724.32）



記者施怡妏／綜合報導

韓網近日瘋傳李珠珢（이주은）和韓職「Kiwoom英雄隊」的外野手朴洙鍾（박수종）甜蜜合照，這也讓眾人開始討論起他們是否正在交往，目前雙方尚未對此做出回應。消息曝光，大批粉絲都心碎了，韓網紛紛表示「李珠珢已經賺夠朴洙鍾一輩子的薪水了」、「原來朴洙鍾打不好球是有原因的」。

有網友在PTT發文，分享韓國網友熱論的話題「李珠珢有男友了？」雖然朴洙鍾跟李珠珢IG沒有互相追蹤，但挖出了兩人疑似開小帳談戀愛，兩人小帳的名稱分別以「1234」數字，以及英文字「xyxx」組成，似乎暗藏特殊意義，「李珠珢背號32，朴洙鍾背號14」，且頭相都用童年照片，後來更換為美食照。

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原PO列出朴洙鍾2025年的戰績，目前打擊率為0.154、OPS 0.406、1轟，「看了一下，連韓國球迷都不太認識這是誰」。原PO翻譯了幾則韓網的評論，「有段時間有人說看到她跟某選手在飯店，該不會就是他吧」、「朴洙鍾雖然棒球實力不行，但戀愛對象來說外型和身材都不錯啊」、「之前有人在說她男友是我們球員，沒人信，結果」。

▲小帳被挖出。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，PTT鄉民紛紛表示，「看起來感覺滿帥的阿」、「這成績能在職棒打球？」「難怪要回韓國，祝福啊！男生也好好加油吧」、「這球員場內打出過生涯首轟了嗎」、「肥宅還會願意繼續花大錢支持嗎」、「當初簽台灣韓國兩邊跑，我就說一定是捨不得男友，想兩邊跑方便約會」、「很帥啊，正妹就是要配帥哥，賞心悅目」、「很好啊，以後阿珠賺錢，男生顧家帶小孩」、「打擊率很慘但至少很帥，就愛帥哥吧」。還有網友留言酸「韓國馬傑森」。

李珠珢目前是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，和LG雙子隊啦啦隊活動並行中。傳出緋聞的朴洙鍾，則是1999年出生，2022年以培訓選手身份進入Kiwoom英雄隊，與出生於2004年的李珠珢相差5歲。儘管兩人的親密照在網路上迅速擴散，但雙方目前尚未針對戀情傳聞做出正式回應。