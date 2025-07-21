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李珠珢揮手跳舞15秒「被林襄無視」！本人急道歉　曝背後真相

▲▼ 。（圖／網友授權轉載）

▲林襄沒注意到李珠珢在跟她互動。（圖／網友授權轉載）

記者施怡妏／綜合報導

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 韓籍成員李珠珢人氣高，一舉一動都備受關注，有網友貼出一段影片，李珠珢與啦啦隊女神林襄在場邊休息，李珠珢揮手向林襄打招呼，但林襄完全沒有理會，直到後方粉絲提醒她才發現，影片在網路上引起熱論，釣出林襄本人留言，緊急道歉「我對不起珠垠，看得太入迷。」

有網友在Threads發文，影片中李珠珢跳著應援舞，試圖吸引林襄的注意，但林襄始終目光專注地看向前方，李珠珢又換了一個動作，還在林襄面前揮揮手，但林襄始終看著前方沒有回應。直到後方球迷提醒，林襄才回過神，發現李珠珢在向她打招呼，並立刻向李珠珢致歉。李珠珢則以笑容回應，擺手示意「沒關係」，展現大方態度。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲李珠珢、林襄。（圖／翻攝自IG）

事後，林襄也在Threads留言，「我對不起珠垠，看得太入迷」，並附上3個哭哭臉的Emoji。底下有網友指出，當時林襄很認真在看啦啦隊員權喜原表演，因此沒有注意到李珠珢，「這擺明是看到出神了啦，哪有不理珠珠」、「林襄好疼魚丸阿，都沒注意珠珠寶貝」。

逗趣影片曝光，其他網友紛紛笑喊，「珠珠逗人挺有一套的，可愛的點實在太多了」、「這畫面好有趣」、「她以為珠在對球迷跳吧」、「這段影片可以進本日十大好笑了」、「襄應該是以為珠垠在跟後面的觀眾互動」、「看太入迷真的是會這樣的」。

本文獲「網友@ynsyolo」授權引用。

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