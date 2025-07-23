辦公室「有一半的人做過」超衝擊　OL動搖了：這麼普遍嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來，醫美市場在全球蓬勃發展。就有女網友疑惑表示，為何身邊越來越多人進行醫美療程，從玻尿酸、肉毒桿菌到雷射美白樣樣來，就連剛出社會的菜鳥妹妹也不例外，讓從未做的她也心動了。

網友在Dcard提到，「我們辦公室10個人裡面，就有5個做過醫美，從打玻尿酸、肉毒到雷射美白幾乎都有，比起十幾年前大家對醫美的接受度，真的差太多了。」

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原PO直言，以前好像只有明星或貴婦才會去做，但現在連剛出社會的妹妹都會存錢去保養自己，「很好奇是什麼原因讓醫美變成這麼普遍的事情，我自己是還沒有去做過，但看身邊同事一個接一個去，而且成果也不錯，真的內心會動搖。大家是不是也有這種感覺？現在醫美真的像剪頭髮一樣稀鬆平常嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

話題掀起熱議，網友們紛紛回應，「容貌焦慮、廣告、相貌競爭」、「醫美的門檻不高啊，跟保養一樣，能夠變漂亮或是能維持狀態，我不覺得是件壞事，誰不愛漂亮」、「非侵入性的醫美還好啦！我也會固定打音波，雷射都是贈送的，就當作是臉部保養囉」、「因為現在的女生越來越愛自己，投資自己的一切才是最重要的事，謝謝」、「愛美是一件很正常的事情」、「花自己的錢讓自己變好看很好啊」、「比起保養品，醫美功效更明顯」。

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