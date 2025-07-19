1691優質男送上門找紅姐！心理師4面向解析：我們都怕不夠好

▲諮商心理師許庭韶從紅姐事件反思，許多人在性關係中，真正尋求的是「價值感」與「存在感」，甚至為此放棄判斷力、忽略潛在風險。（圖／翻攝自微博）

記者陳致平／綜合報導

中國「南京紅姐」事件，因一名38歲男性與1691名男子激戰並私自拍成影片上網牟利，引發網路熱議。對此，諮商心理師許庭韶直言，這起事件所揭示的，遠超乎表現所見，她將四個面向解析此事件並指出「看見渴望與無力之間的交錯，其實我們都只是想要被喜歡。」

一名中年男性假扮女性，以免費性行為作為誘餌，此事除了成為茶餘飯後的談資外，也成了一面照妖鏡，映射出當代人際與性關係中，被忽視的深層心理需求。諮商心理師許庭韶在臉書專頁寫下，「紅姐事件」揭示了令人沉重的社會現象，許多人在性關係中，真正尋求的是「價值感」與「存在感」，甚至為此放棄判斷力、忽略潛在風險。這種現象不分男女，其核心源於「想被喜歡」背後「覺得自己不夠好」的深層心理因素。

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一、「想被喜歡」的背後，是「覺得自己不夠好」

許庭韶分享在諮商現場，經常聽見2種聲音，一種是「我很想要親密關係，但我不知道怎麼做、不知道自己夠不夠好」，另一種是「我已經不敢期待會有人真的喜歡我了，只想確定自己還能被需要」這兩種聲音，看似不同，其實是同一種底層感覺「能力不足感」，而紅姐提供的正是這樣一種「無門檻的肯定感」。

不只是性能力，其實背後可能還有各個層面的能力不足，像是：

——我不知道怎麼讓人靠近我

——我不太會處理親密裡的衝突與失落

——我很怕自己一靠近別人，就會被看穿我「沒什麼好給的」

——我很怕別人覺得我的表現不好…

▲許庭韶強調，紅姐偷拍與散布性影像，是刑事犯罪，沒有任何容忍空間。（圖／翻攝自微博）



二、紅姐可能也在扮演一個「能掌控關係」的人

許庭韶寫道，很多人討論紅姐都用「變態」、「騙炮」作為指責的用語，但如果加以往內看，紅姐的動機也可能藏著某種能力不足感的反向展現。

她指出，也許紅姐曾經在關係裡長期被忽略、被羞辱，甚至從來不是被選擇的那個人。那麼紅姐現在扮演「主導者」、「掌控者」，讓別人願意來找他、把身體交給他，反而成了某種扳回一城的方式。

在這場性騙局裡，紅姐終於變成「被主動渴望的人」哪怕他知道那只是偽裝。甚至在過程中私下錄下性影像，將其變為牟利的工具。

▲一名身形健壯的男性被網友封為「來都來了哥」。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

三、那些走進門的男生，不是真的不知道風險，而是已經太習慣「先懷疑自己」

許庭韶表示，很多人產生的疑問是，「那些男生怎麼沒看出來紅姐是男的？怎麼還甘願進去？」許解釋，事實是，他們可能看出來了，或至少心裡有過一絲懷疑。只是有些人太熟悉「不要挑」、「不要太挑剔」的自己。從小到大，很多社會文化都在要我們調整自己來符合別人的期待。像是別太情緒化、要可靠、要有用、不要太敏感、忍一忍就過了….

許庭韶解釋，帶著這些信念價值關久了，可能就連自己的「不安」都會自動關靜音。當渴望出現時，他們早已不習慣去問：「我值不值得被好好對待？」、「這真的是我想要的嗎？」於是來都來了，任憑慾望來襲卻忽略了內在真實的需求….

四、紅姐事件讓我們看見的，不只是性慾，而是許多人想變好、卻不知如何是好的卡住

許庭韶說明，有些人其實知道自己在性裡「太過衝動」、「太缺乏界線感」、「太快相信」；但也會說，「我也不想這樣啊，可是我不知道還有什麼別的方式可以讓我感覺自己是重要的。」

許庭韶解釋，有時候想變得更好的人，會先試著壓抑需求。但如果這些需求長期無處安放，它們會從更隱蔽的地方跑出來，變成失控的行為、或衝動的選擇。

她表示，其實在看這些現象是無關乎性別，很多看似荒謬的過程，背後往往一定也都有傷、有故事在那裡需要被傾聽與了解。很多時候，或許真的只是能力不足，才讓這些人做出了這些選擇。

許庭韶指出，對於「紅姐事件」的各種討論，若引發或者帶出任何感受或疑問，或許正是探索自我的好機會。她建議，最直覺的感受與疑問都是一個珍貴的入口，可用來檢視自己如何看待慾望、性與親密關係，以及如何回應那個「想靠近卻又怕被拒絕」的自己。同時，也是一個機會去探究內在有什麼渴望被喚起，或什麼樣的傷痛被引發。