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30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的

▲30歲幼兒園老師！竟照出「滿天星肺結節」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲肺部布滿毛玻璃結節。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

「沒抽菸、不咳嗽，卻在健檢發現十顆肺結節！」胸腔科名醫蘇一峰今在臉書分享案例，一名30多歲的幼兒園老師，自費到大醫院做低劑量電腦斷層，竟意外發現肺部布滿毛玻璃結節，最大的一顆甚至超過1公分，讓她驚慌不已，急忙向他求診。

蘇一峰表示，這位30多歲的幼兒園老師既沒有抽菸，也沒有呼吸道症狀，乍看之下不太可能是肺癌高風險族群，於是他進一步詢問病史，發現患者因工作需要，經常使用漂白水消毒。

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於是，蘇一峰當下研判，這高機率是化學性肺炎，是因漂白水吸入所致，並非癌症的肺結節，後來他給予適當藥物，並且囑咐患者，要注意減少漂白水的吸入，結果1年後十顆肺結節全數消失。

對此，網友們紛紛回應，「我之前也是，漂白水嗆一個，咳嗽咳了好久」、「良醫」、「謝謝蘇醫師的分享，常用漂白水消毒的真的要注意」、「長知識了，原來漂白水會造成這麼嚴重的情況呀」、「完蛋了！我做家事時也會稀釋漂白水」。

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