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搶救6小時無效！家屬稱4歲男「全麻拔乳牙身亡」　院方拒回應

▲4歲男全麻拔乳牙。（示意圖／翻攝自微博）

▲4歲男全麻拔乳牙。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南桂陽一名4歲男童的家屬22日控訴，孩子21日去人民醫院拔乳牙，一次再普通不過的拔牙，卻因短暫的全身麻醉，讓孩子死在手術台上，醫院搶救6小時無效，甚至還延誤告知家屬。家屬指控，院方至今都不願告知死因，令他們無法接受。

據《中國新聞周刊》報導，男童的家屬表示，事發當日中午12時左右，孩子進手術室，直至當天下午6時許，醫院才將噩耗告知家屬，「誰能想到，一次再普通不過的乳牙拔除，一次本應短暫的麻醉，桂陽縣人民醫院做成全麻牙未拔，竟成了他與世界的最後告別，小小的身體躺在冰涼的手術台上，再也沒睜開雙眼，撲進媽媽的懷抱。」

▲男童在ICU身亡。（圖／翻攝自微博）

▲男童在ICU身亡。（圖／翻攝自微博）

家屬的控訴文寫道，「進手術室前都沒問題，結果手術都沒做就出事了，事發過程中，有很多醫師進去搶救，家屬問了10次狀況，所有醫師都異口同聲說不知道，直到3小時後，紙包不住火了，才通知家屬，最後孩子剩一口氣，轉到ICU，進去1小時後，醫生跟我們說沒希望了。」

文中寫道，一遍遍追問手術中到底是哪裡出錯，得到的僅是含糊的回應，說是麻醉劑量出錯了，是操作流程的違規，「醫院告知家屬手術室內沒有監視器，但我們家屬去現場確認，是有監視器的，醫院用各種理由不讓我們看。」

▲男童搶救無效。（圖／翻攝自微博）

▲男童搶救無效。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起熱議，有網友提問，「到底是哪個環節出了錯？是麻醉藥量的出錯？是操作流程的違規？還是醫生根本不具備處理突發狀況的能力」、「4歲孩子拔牙，拔的還是乳牙，為什麼要全麻」。一名疑似是親友的網友回覆，「醫生說年紀太小了，需要打全麻。」

報導指出，醫院相關工作人員僅表示，「此事該院的醫務部一直在處理，具體情況尚不清楚。」家屬們直言，無法接受院方的態度，並直呼，醫院任由家屬在絕望中煎熬，是對生命的漠視。

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