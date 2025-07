可口可樂推「川普認可」新配方！　美國秋季上市

▲可口可樂今年秋季將推出一款使用「美國蔗糖」製成的新款可樂。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國飲料巨擘可口可樂公司(Coca-Cola)證實,今年秋季將推出一款使用「美國蔗糖」製成的新款可樂,消息曝光後引發外界熱議。美國總統川普(Donald Trump)上週才在社群平台發文,稱自己成功說服可口可樂改用蔗糖取代高果糖玉米糖漿,「這樣就是比較好喝!」

根據CNN報導,可口可樂在22日的財報中透露,作為「持續創新計畫」的一部分,他們將在今年秋天推出一款使用「美國蔗糖」製造的產品。事實上,目前有些版本的可樂本來就已經在使用蔗糖了,像是在墨西哥販售的可口可樂。

可口可樂強調,經典可樂配方並不會調整,依舊採用高果糖玉米糖漿(high-fructose corn syrup),公司僅是額外推出一款含蔗糖的獨立新品。

可口可樂執行長昆西(James Quincey)在電話會議上表示,這項新選擇「將成為消費者長期喜愛的選項」,並指出旗下在美國販售的檸檬飲、咖啡等產品,早已有使用蔗糖,公司會善用各種甜味劑工具,滿足不同消費者需求。

川普16日在「真實社群」(Truth Social)發文指出,「我一直在跟可口可樂討論,在美國的可樂中使用真正的蔗糖,而他們已經同意這麼做了。」他感謝該企業的所有相關負責人,並且大讚這是非常好的行動,「拭目以待吧。這樣就是比較好喝!」

目前在美國販售的可口可樂長期以高果糖玉米糖漿為甜味來源。衛生與公共服務部長小羅勃特.甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)近來多次批評該原料,曾在節目上直言這是「讓人肥胖、糖尿病上身的配方」。

專家提醒,不論是蔗糖還是玉米糖漿,過量攝取都會危害健康。公共利益科學中心(Center for Science in the Public Interest)高級政策科學家葛琳索(Eva Greenthal)受訪時強調,真正該做的是減少糖分攝取,而非單純換個甜味來源。

百事公司(PepsiCo)則維持現有產品線不變,但其新推出的益生元汽水,以及新收購品牌Poppi,皆採用蔗糖。百事執行長拉瓜塔(Ramon Laguarta)直言,美國糖價偏高,政府應思考如何讓糖更便宜,減輕整個產業轉換成本。

