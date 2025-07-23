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可口可樂推「川普認可」新配方！　美國秋季上市

▲▼美國飲料巨擘可口可樂公司（Coca-Cola）。（圖／路透）

▲可口可樂今年秋季將推出一款使用「美國蔗糖」製成的新款可樂。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國飲料巨擘可口可樂公司（Coca-Cola）證實，今年秋季將推出一款使用「美國蔗糖」製成的新款可樂，消息曝光後引發外界熱議。美國總統川普（Donald Trump）上週才在社群平台發文，稱自己成功說服可口可樂改用蔗糖取代高果糖玉米糖漿，「這樣就是比較好喝！」

根據CNN報導，可口可樂在22日的財報中透露，作為「持續創新計畫」的一部分，他們將在今年秋天推出一款使用「美國蔗糖」製造的產品。事實上，目前有些版本的可樂本來就已經在使用蔗糖了，像是在墨西哥販售的可口可樂。

可口可樂強調，經典可樂配方並不會調整，依舊採用高果糖玉米糖漿（high-fructose corn syrup），公司僅是額外推出一款含蔗糖的獨立新品。

可口可樂執行長昆西（James Quincey）在電話會議上表示，這項新選擇「將成為消費者長期喜愛的選項」，並指出旗下在美國販售的檸檬飲、咖啡等產品，早已有使用蔗糖，公司會善用各種甜味劑工具，滿足不同消費者需求。

川普16日在「真實社群」（Truth Social）發文指出，「我一直在跟可口可樂討論，在美國的可樂中使用真正的蔗糖，而他們已經同意這麼做了。」他感謝該企業的所有相關負責人，並且大讚這是非常好的行動，「拭目以待吧。這樣就是比較好喝！」

目前在美國販售的可口可樂長期以高果糖玉米糖漿為甜味來源。衛生與公共服務部長小羅勃特．甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）近來多次批評該原料，曾在節目上直言這是「讓人肥胖、糖尿病上身的配方」。

專家提醒，不論是蔗糖還是玉米糖漿，過量攝取都會危害健康。公共利益科學中心（Center for Science in the Public Interest）高級政策科學家葛琳索（Eva Greenthal）受訪時強調，真正該做的是減少糖分攝取，而非單純換個甜味來源。

百事公司（PepsiCo）則維持現有產品線不變，但其新推出的益生元汽水，以及新收購品牌Poppi，皆採用蔗糖。百事執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）直言，美國糖價偏高，政府應思考如何讓糖更便宜，減輕整個產業轉換成本。

►川普宣布可口可樂「改配方」　嗨喊：就是比較好喝！

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