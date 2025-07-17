川普宣布可口可樂「改配方」　嗨喊：就是比較好喝！

▲川普宣布美國可口可樂調整配方。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普16日表示，可口可樂（Coca-Cola）已經同意，在美國販售的產品中使用真正的蔗糖，「這樣就是比較好喝！」不過，可口可樂並未明確證實調整配方。

川普在「真實社群」（Truth Social）發文指出，「我一直在跟可口可樂討論，在美國的可樂中使用真正的蔗糖，而他們已經同意這麼做了。」他感謝該企業的所有相關負責人，並且大讚這是非常好的行動，「拭目以待吧。這樣就是比較好喝！」

不過，可口可樂的發言人並未明確證實調整配方，只稱他們「感謝川普總統的熱情」，至於可樂系列的創新產品細節，很快就會公布。

▲川普辦公桌上「可樂按鈕」（右下）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，可口可樂在其美國販售產品中使用玉米糖漿，但在墨西哥、澳洲及歐洲各國傾向使用蔗糖。

此前，川普的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對於玉米糖漿的健康影響表示擔憂。他推出「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動，倡導企業從產品中移除玉米糖漿、種子油、食用色素等成分，因為這些成分與一些健康問題有關。他也對美國人的糖分攝取量抱持批判態度，計畫今年夏天更新全國飲食指南。

川普經常飲用健怡可樂（Diet Coke），這種產品使用的是人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）。他還特地在白宮橢圓形辦公室的「堅毅桌」（Resolute desk）安裝特殊按鈕，確保自己能夠隨時喝到這款飲料。

不過，任何使用蔗糖的決定，都可能衝擊美國玉米農，而農民人口通常被視為川普的「鐵票倉」。玉米加工協會（Corn Refiners Association）主席兼執行長博德（John Bode）聲明，「使用蔗糖取代高果糖漿，將讓美國食品製造業流失數千個工作機會，降低農業收入，增加沒有任何營養價值的外國糖進口。」