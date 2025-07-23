配合川普政策！美國奧會悄改規範　跨性別女性「僅能報男子組」

▲2028年奧運將在美國洛杉磯舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會（USOPC）於22日無預警修改參賽資格規定，未來將禁止跨性別女性參加奧運女子運動項目。據USOPC官網公告，此舉是為了配合前總統川普（Donald Trump）先前簽署的行政命令。

根據《紐約時報》報導，這項新政策藏在 USOPC 網站的「運動員安全政策」（Athlete Safety Policy）類別中，內容簡短且語焉不詳，並未詳細說明禁令將如何實施。

值得注意的是，新政策中隻字未提「跨性別」（transgender）或川普行政命令的標題「讓男性遠離女性體育」（Keeping Men Out of Women’s Sports），僅以「第14201 號行政命令」（Executive Order 14201）代稱；該命令由川普於2月5日簽署。

USOPC在聲明中指出，政策調整是經過與聯邦官員「一連串尊重且具建設性的討論」，身為聯邦特許的組織，有義務遵守相關規範，接下來也會與各項目全國主管單位合作落實。此舉意味著，美國國內各運動聯盟將被迫跟進，全面限制跨性別女性參加女子賽事。

USOPC在新政策中宣稱，他們致力於保護運動員參與體育運動的機會，並將與國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）、國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee）以及各奧運項目總會合作，「確保女性擁有公平安全的比賽環境，符合第14201號行政命令和《奧林匹克暨業餘運動法》（Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act）」。

另外，美國擊劍協會（USA Fencing）18日也公布新規定，8月1日起跨性別女性只能參加男子組，而非二元性別、跨性別男性與雙性人同樣僅能報名男子組。

在此之前，USOPC一向強調以「真實數據與科學證據，而非意識形態」決策，並將跨性別運動員的資格判定權交由各單項主管單位自行決定。如今，隨著洛杉磯2028奧運（Los Angeles Olympics）腳步逼近，這項突如其來的政策調整，勢必牽動未來賽場格局。