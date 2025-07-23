川普「金穹」飛彈防禦計畫想甩掉SpaceX！　找上亞馬遜

▲川普政府尋求金穹替代合作廠商，找上亞馬遜旗下柯伊伯計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國川普政府正積極尋求更多合作夥伴，共同打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，並接洽亞馬遜（Amazon.com）旗下「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）與多家大型軍工企業。此舉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）關係惡化有關，可能動搖SpaceX在該計畫中的主導地位。

「金色穹頂」為川普政府提出的1750億美元（約新台幣5.6兆元）太空防禦構想，類似以色列的「鐵穹」系統，但規模更大，需建構更複雜的多層防線與衛星網路。由於SpaceX的Starlink與Starshield網路已成美軍通訊骨幹，五角大廈與白宮原本仰賴其主導金穹的建設。不過，根據知情人士指出，官員早在川普與馬斯克於6月5日公開決裂前便開始尋找替代方案，顯示對單一廠商過度依賴的憂慮。

SpaceX對報導未作回應。不過馬斯克在社群平台X上發文表示，「聯邦採購法規要求選用最優服務與價格供應商，否則即屬違法。」

儘管如此，考量到SpaceX的規模、政府標案經驗與其已成功發射逾9000顆Starlink衛星的實績，知情人士表示，該公司仍被視為金穹發射任務的最有力競爭者。

另一方面，五角大廈已接觸亞馬遜旗下的柯伊伯計畫，顯示川普政府有意開放讓科技公司參與國防基礎建設。柯伊伯目前僅發射78顆低軌道衛星，距其規劃的3000顆規模仍有差距。亞馬遜執行董事貝佐斯（Jeff Bezos）今年1月接受路透訪問時表示，柯伊伯主要以商業用途為主，但也坦承，「低軌道衛星群勢必會有軍事應用。」

一名美國官員表示，當前尋找參與金穹衛星層的潛在供應商時，「柯伊伯是很重要的一個選項」。雖然SpaceX在發射能力上仍無可匹敵，但知情人士指出，其參與份額可能隨著其他公司加入而減少。

官員透露，川普政府也與新創火箭公司如Stoke Space與Rocket Lab接觸，未來將開放個別任務招標，由多家公司競爭投標。他補充，「未來系統成熟後，每一項發射都將單獨招標，我們勢必得將機會提供給SpaceX以外的參與者。」

整體而言，金穹象徵川普政府擴大防禦自主與產業多元化的努力，也顯示馬斯克與白宮間的合作正進入微妙階段，民間科技公司在國防體系中的角色則日益擴大。