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奇美實業取得ISO 46001認證　再生水使用率達80%

▲奇美仁德廠區導入ISO 46001水資源效率系統，實現再生水替代率80%。（奇美實業提供）

▲奇美仁德廠區導入ISO 46001水資源效率系統，實現再生水替代率80%。（奇美實業提供）

記者林東良／台南報導

奇美實業宣佈正式取得ISO 46001水資源效率管理系統認證，展現企業對水資源永續治理的高度承諾，透過導入國際標準制度，奇美將以「減少取水、增加回用、取代用水」為核心策略，強化全廠區用水效率，邁向工業用水100%使用再生水的目標。

ISO 46001是一項針對用水效率管理的國際標準，透過數據化管理與PDCA循環流程，協助企業建立完善的水資源管理制度。奇美自2024年5月起於各廠區推動導入，並透過從上而下的治理文化及全員參與機制，全面提升用水管理成熟度。經驗證取得認證後，奇美更具備持續改善用水效率的行動架構。

奇美指出，今年3月仁德廠區再生水替代率已達80%，年可減少自來水取用達363萬噸，相當於約3.5萬人全年用水量，有效緩解台灣水資源壓力。奇美也於2023年首次參與國際永續評比CDP水資源揭露（Water Security），取得A-評級，顯示其在水資源安全管理已具國際水準。

面對世界經濟論壇《全球風險報告》中指出的自然資源短缺風險，奇美將持續落實水資源效率管理，透過定期審查與評估，提升節水效益並減少環境衝擊，實踐對永續發展的承諾。

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