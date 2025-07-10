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奇美實業連兩年奪EcoVadis白金獎牌　躋身全球前1%永續領導企業

▲奇美實業連續兩年榮獲EcoVadis白金獎牌，永續成績再創高峰，穩居全球前1%企業之列。（記者林東良翻攝）

▲奇美實業連續兩年榮獲EcoVadis白金獎牌，永續成績再創高峰，穩居全球前1%企業之列。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業10日宣佈，再度榮獲國際永續評鑑平台EcoVadis最高等級「白金獎牌」，蟬聯兩年躋身全球前1%永續績優企業之列，展現其在環境、勞工與人權、商業道德及永續採購四大面向的卓越表現。

EcoVadis為全球指標性永續評鑑平台，截至目前，已有來自185個國家、約250個產業、逾15萬家公司參與評鑑。近年隨永續意識高漲，競爭愈發激烈，獎牌門檻也水漲船高，奇美實業仍能連年獲頒白金等級，實屬難能可貴。

奇美實業指出，今年在「永續採購」面向表現大幅躍進，主因為導入RBA責任商業聯盟認證，進一步強化供應鏈管理與責任採購制度，並整合環安衛體系、優化友善職場環境。在「商業道德」領域，則持續深化企業誠信治理，導入ISO 27001資訊安全管理與ISO 37001反貪腐管理系統，有效落實營運透明與法遵機制。

在「環境」與「勞工與人權」面向方面，奇美同樣維持高水準表現，展現對於低碳發展與企業社會責任的長期承諾。

奇美自2021年起參與EcoVadis評鑑，逐年優化永續策略與實踐成果，2024與2025年連續奪下白金獎牌，除獲得國際高度肯定，也凸顯其在低碳轉型、綠色創新與ESG深化行動方面的穩健進展。公司強調，未來將持續以「Clean & Green」為核心願景，攜手供應鏈夥伴共同邁向淨零未來。

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